Tsitsipas ir Badosa vėl nutraukė santykius – skelbiama apie antrą skyrybų etapą

Graikas su ispane draugauti pradėjo 2023 m. Tuomet jų romanas buvo labai trumpas ir pora netrukus išsiskyrė. Po kiek laiko jie vėl ėmė leisti laiką kartu, tačiau dabar, po kiek daugiau nei metų draugystės, anot „Hola“, išsiskyrė antrą kartą.

Galima pastebėti, kad „instagram“ tinkle P. Badosa ir S. Tsitsipas nustojo sekti vienas kitą. Taip pat buvo ištrintos bendros jų nuotraukos.

Reports in Spain that Tsitsidosa is... over.https://t.co/8Yhv035jJ9