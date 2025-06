Smagiai laiką su Alcarazu leidusi Raducanu prabilo apie savo santykius su ispanu

Prieš savaitę E. Raducanu Londone (Didžioji Britanija) atėjo pasižiūrėti C. Alcarazo mačo ATP 500 turnyro pusfinalyje. Tuo tarpu prieš porą dienų jie kartu treniravosi Vimbldone, nes to prašė jų rėmėjai.

Carlos Alcaraz and Emma Raducanu spotted ahead of Wimbledon. (via @varelanahmias & @_claymagazine ) pic.twitter.com/xkLgXcO1Fs

Iš šalies atrodė, kad C. Alcarazas ir E. Raducanu puikiai leidžia laiką, o internautai ėmė spėlioti, kad galbūt tarp jų jau užsimezgė romanas. Visgi, britė spaudos konferencijoje tokius gandus paneigė.

„Mes tik geri draugai. Gerai praleidome laiką ir tiek. Džiaugiuosi, jog turiu galimybę žaisti su juo“, – šypsodamasi atsakė E. Raducanu.

Emma Raducanu answers a question about her friendship with Carlos Alcaraz 🎙️



What a note to end the press conference on 😂 #Wimbledon pic.twitter.com/PMOPLbvOXQ