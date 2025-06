Conoras McGregoras Ibizos klube smūgiavo vyrui – internete plinta incidento vaizdo įrašas

„The Sun“ paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip C. McGregoras kalbasi su vyru, tačiau situacija greitai peraugo į smurtą – airis trenkė du smūgius, po kurių nepažįstamasis parkrito ant žemės. Apsauga nedelsdama įsikišo ir užkirto kelią tolesniam eskalavimui.

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF REKLAMA REKLAMA June 17, 2025

Teigiama, kad incidentas įvyko antradienio paryčiais.

Remiantis pradiniu pranešimu, vyras, kuriam C. McGregoras smogė, buvo išvestas iš klubo, o 36-erių metų kovotojui buvo leista tęsti vakarėlį. Policija į įvykį neįsikišo, areštų nebuvo.

REKLAMA

Tai buvo ne pirmas kartas, kai C. McGregoras atsiduria nemalonumų centre dėl elgesio už narvo ribų. Vienas garsiausių atvejų įvyko 2018-aisiais, kai jis kartu su bičiuliais užpuolė autobusą po konflikto su būsimu varžovu Chabibu Nurmagomedovu. Tuomet C. McGregoras buvo sulaikytas Niujorko policijos ir vėliau pripažino kaltę dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

REKLAMA

REKLAMA

2019 m. gimtojoje Airijoje jam taip pat buvo pareikšti kaltinimai dėl užpuolimo, kai vaizdo įraše užfiksuota, kaip jis smogė vyresnio amžiaus vyrui bare kilus konfliktui. Tą kartą C. McGregoras taip pat pripažino kaltę ir sumokėjo baudą.

Nuo paskutinės kovos UFC narve jau praėjo beveik ketveri metai – 2021 m. McGregoras patyrė kojos lūžį. Po reabilitacijos jis buvo susitaręs kovoti su Michaelu Chandleriu 2024 m., tačiau kovą sustabdė piršto lūžis.

Nuo to laiko C. McGregoras dėmesį nukreipė į kovų be pirštinių BKFC organizaciją, kurioje turi akcijų bei tapo pagrindiniu veidu. Jis taip pat lankėsi pas JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir buvo paskelbęs apie savo ketinimus kandidatuoti į Airijos prezidentus.