Kaunietės dovana vyrui jubiliejaus proga pranoko visus lūkesčius: atnaujino miegamąjį

Nors Kaune gyvenanti šeima be galo mėgsta keliauti, pastaruoju metu, augant dukrytei, daugiausiai laiko praleidžia namuose. „Mūsų užimtumas – labai didelis, nes bandome kurti namų gerovę ir nuolat ką nors remontuojame. Sakau, kad vyras dažnai mane namuose mato su atsuktuvu rankoje“, – juoksis Samanta.
Dėl to šeimai itin svarbus poilsis, o labiausiai atnaujinti reikia Samantos ir jos vyro miegamąjį. „Anketą į laidą užpildžiau todėl, kad buvo vyro jubiliejus – nusprendžiau jį nustebinti. Tiesa, kol tvarkėmės kiemą, vyras persistengė, todėl dabar gydosi...“, – išduos moteris.
Didžiausia Samantos ir jos vyro svajonė – kokybiškas miegas. „Manau, kad pagrindinis dalykas yra lova ir čiužinys. Taip pat svarbūs geri patalai. Be to, žiemos vakarais čia mėgstame žiūrėti filmus ir serialus – turime tikrus kino vakarus. Taip pat čia mėgstu paskaityti žurnalus, pailsėti, su vyru aptarti dienos įvykius. Šis kambarys – mūsų stotelė nurimti ir atsipalaiduoti“, – pasakos moteris.
Be to, miegamasis sujungtas ir su atskira erdve, kurioje – daugybė daiktų: nuo dokumentų ir žaislų iki įvairiausių sezoninių daiktų. „Kai kur daiktų net nebededu, nes viskas išlūžę. Norisi tvarkingos vietos laikyti daiktams ir, svarbiausia, kad nebūtų daug atvirų lentynų“, – kalbės Samanta.
Interjero dizainerėms teks imtis tikrai įdomios užduoties: iš nestandartinės erdvės sukurti vietą, kurioje būtų gera leisti laiką ir paprasta palaikyti tvarką. Reikės suplanuoti kiekvieną kampelį taip, kad visi šeimos daiktai turėtų savo vietą. O svarbiausia – paversti miegamąjį jaukia poilsio oaze, kurioje gerai jaustųsi ir sutuoktiniai, ir jų dukrytė, ir net šeimos augintinis.
Pokyčiai, kuriuos išvys Samanta, pranoks visus lūkesčius. „To visiškai nesitikėjau… Tikrai neturiu žodžių“, – nuostabos neslėps ji, o kaip pasikeitė miegamasis, pamatysite jau šio penktadienio laidoje.
