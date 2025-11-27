 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų idėja su IKEA

Kaunietės dovana vyrui jubiliejaus proga pranoko visus lūkesčius: atnaujino miegamąjį

2025-11-27 16:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 16:32

Šį kartą TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Namų idėja su IKEA“ žiūrovai taps ypatingos akimirkos liudininkais. Laidos herojė Samanta savo vyrui jubiliejaus proga sugalvojo padovanoti neeilinę dovaną – atnaujintą miegamąjį. Ir nors iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad patogi lova čia – svarbiausia, iš tiesų interjero dizainerių laukia kur kas daugiau iššūkių.

Miegamasis prieš pokyčius
5

Šį kartą TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Namų idėja su IKEA“ žiūrovai taps ypatingos akimirkos liudininkais. Laidos herojė Samanta savo vyrui jubiliejaus proga sugalvojo padovanoti neeilinę dovaną – atnaujintą miegamąjį. Ir nors iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad patogi lova čia – svarbiausia, iš tiesų interjero dizainerių laukia kur kas daugiau iššūkių.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Nors Kaune gyvenanti šeima be galo mėgsta keliauti, pastaruoju metu, augant dukrytei, daugiausiai laiko praleidžia namuose. „Mūsų užimtumas – labai didelis, nes bandome kurti namų gerovę ir nuolat ką nors remontuojame. Sakau, kad vyras dažnai mane namuose mato su atsuktuvu rankoje“, – juoksis Samanta.

REKLAMA

Dėl to šeimai itin svarbus poilsis, o labiausiai atnaujinti reikia Samantos ir jos vyro miegamąjį. „Anketą į laidą užpildžiau todėl, kad buvo vyro jubiliejus – nusprendžiau jį nustebinti. Tiesa, kol tvarkėmės kiemą, vyras persistengė, todėl dabar gydosi...“, – išduos moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausia Samantos ir jos vyro svajonė – kokybiškas miegas. „Manau, kad pagrindinis dalykas yra lova ir čiužinys. Taip pat svarbūs geri patalai. Be to, žiemos vakarais čia mėgstame žiūrėti filmus ir serialus – turime tikrus kino vakarus. Taip pat čia mėgstu paskaityti žurnalus, pailsėti, su vyru aptarti dienos įvykius. Šis kambarys – mūsų stotelė nurimti ir atsipalaiduoti“, – pasakos moteris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, miegamasis sujungtas ir su atskira erdve, kurioje – daugybė daiktų: nuo dokumentų ir žaislų iki įvairiausių sezoninių daiktų. „Kai kur daiktų net nebededu, nes viskas išlūžę. Norisi tvarkingos vietos laikyti daiktams ir, svarbiausia, kad nebūtų daug atvirų lentynų“, – kalbės Samanta.

REKLAMA

Interjero dizainerėms teks imtis tikrai įdomios užduoties: iš nestandartinės erdvės sukurti vietą, kurioje būtų gera leisti laiką ir paprasta palaikyti tvarką. Reikės suplanuoti kiekvieną kampelį taip, kad visi šeimos daiktai turėtų savo vietą. O svarbiausia – paversti miegamąjį jaukia poilsio oaze, kurioje gerai jaustųsi ir sutuoktiniai, ir jų dukrytė, ir net šeimos augintinis.

REKLAMA

Pokyčiai, kuriuos išvys Samanta, pranoks visus lūkesčius. „To visiškai nesitikėjau… Tikrai neturiu žodžių“, – nuostabos neslėps ji, o kaip pasikeitė miegamasis, pamatysite jau šio penktadienio laidoje.

Miegamasis prieš pokyčius
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Miegamasis prieš pokyčius

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų