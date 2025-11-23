Iš Baltarusijos kalėjimo – į „Lietuvos talentų“ sceną: „Eurovizijos“ gerbėjams žinoma grupė teisėjus paliko be žado

Vienas iš grupės „Lite sound“ narių – Jevgenijus – Lietuvoje gyvena 3 metus ir, nors atvyko iš Minsko, jo šaknys yra Kaune. Kiti nariai – broliai Dmitrijus ir Vladimiras – šią grupę įkūrė jau prieš 20 metų. Grupė tapo garsia ne tik Baltarusijoje.
„Buvome viena svarbiausių poproko grupių. Mūsų didžiausias pasiekimas, kad atstovavome Baltarusijai „Eurovizijoje“ 2012 metais“, – pasakojo „Lite sound“ narys.
„Niekada nepamiršiu to jausmo, kai išeini į sceną ir milijonai žmonių visame pasaulyje žiūri į tave. Esame laimingi tai patyrę“, – pridėjo kitas narys.
Patyrė Lukašenkos represijas
Natūraliai kyla klausimas, ką tokie poproko grandai veikia „Lietuvos talentų“ scenoje?
2020 m. rugpjūčio 9 d. vyko eiliniai šalies prezidento rinkimai, kuriuose vėl dalyvavo Aliaksandras Lukašenka. Rinkimuose buvo neleista dalyvauti keliems opozicijoms veikėjams, kurie buvo įkalinti ar priversti palikti šalį. Po šių rezultatų paskelbimo Baltarusijos miestuose prasidėjo žmonių susibūrimai, mitingai, juos pradėjo slopinti Baltarusijos milicijos ir kitos karinės pajėgos.
„Mus suėmė. Bet dar prieš mūsų areštą ir kalėjimą Jevgenijus sugebėjo pabėgti, – paaiškino Dmitrijus. – Oficialūs kaltinimai buvo dalyvavimas nesankcionuotose renginiuose.“
Įkalinti buvo ne tik broliai, o ir jų tėvai – visi buvo laikomi skirtingose įkalinimo įstaigose. Ten broliai atrado naujus talentus – Dmitrijus visą laiką piešė, o Vladimiras – kūrė dainas, ne tik eiles.
„Nors esame Lietuvoje, turime labai rinkti žodžius, ką sakome. Mes čia su savo motina, bet mūsų tėvo vis dar neišleidžia (iš kalėjimo – tv3.lt)“ – teigė Vladimiras.
Nauja pradžia Lietuvoje
Grupei šis pasirodymas – nauja pradžia: „Ant scenos visi yra lygūs – tavo gyvenimiška patirtis nėra svarbi, svarbūs tik jausmai, kuriuos suteiki.“
Scenoje „Lite sound“ atliko visiems labai gerai žinomą Johno Lennono kūrinį „Imagine“. Daina pakerėjo visus komisijos narius ir žiūrovus.
„Kartais žmonės, norėdami naujai interpretuoti dainas, jas tik nužudo, tai jūsų atveju taip neįvyko. Labai gerai derate tarpusavyje“, – pagyrų negailėjo Marijonas Mikutavičius.
„Dainą interpretavote labai dramatiškai. Jūs tokie jauni, o tokių liūdnų akių. Aš mačiau jūsų liūdesį, bet mane jis sužavėjo“, – teigė Anželika Cholina.
„Aš nelabai noriu kažką sakyti, nors šiaip labai mėgstu kalbėti“, – sakė Rūta Ščiogolevaitė.
Visgi R. Ščiogolevaitė grupei kai ką pasakė.
Ką ji pasakė ir kokį vertinimą išgirdo „Lite sound“, sužinokite tiesioginėje „Lietuvos talentų“ transliacijoje, esančioje straipsnio pradžioje.
Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!