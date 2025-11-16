Žemaičių armonikų trio sukėlė audrą „Lietuvos talentuose“: iš vietų pakilo ne tik publika, bet ir teisėjai

Į sceną žengs trys muzikantai: 14-metis Vakaris, 13-metis Gabrielius ir jų mokytojas Stanislovas, kurie į Vilnių atvyko tiesiai iš Žemaitijos. Jų tikslas – parodyti, kad liaudiška muzika gali uždegti bet kurį žiūrovą.
Didžiojoje šio vakaro scenoje du muzikantai gros armonikomis, vienas – būgnais, ir taip trise jie sukurs gyvą, šventišką ir tikrą žemaitišką užtaisą.
Mokytojas Stanislovas prieš pasirodymą papasakos smagių detalių apie jaunuosius muzikantus. „Vakarį visi žino kaip būsimą ūkininką – nors jam tik 14, jis jau turi tvartą. Skundžiasi man, kad vištos mažai kiaušinių deda... Tai sakau: „Paimk armoniką, nueik prie tvarto pagrot – gal tada padažnės“, – šypsosis jis.
Vos trio pradės groti polką, studijos atmosfera pasikeis akimirksniu – nuotaika taps šventiška, žiūrovai pradės linguoti, ploti, o netrukus ir... pakils iš vietų! Tai bus vienas tų pasirodymų, kai muzikos energija paveikia visus be išimties.
Šokti atsistos ne tik žiūrovai – prie jų prisijungs ir komisijos narys Vytautas Rumšas jaunesnysis, kuris tiesiog nebegalės išsėdėti.
Komisijos reakcijos bus tokios pat nuoširdžios kaip ir pats pasirodymas. „Aš, tiesą sakant, visiškai nesu tokios muzikos gerbėja... Bet sėdžiu ir galvoju – nepraėjo nė pusė minutės, ir aš jaučiu – man linksma“, – atvirai pripažins Rūta Ščiogolevaitė.
„Būtent jūsų paprastumas ir nuoširdumas sukėlė visą publiką ant kojų. Ačiū jums“, – šiltais žodžiais trio pagirs ir Anželika Cholina.
O ar šis energingas, liaudiškos muzikos pripildytas pasirodymas pelnys bilietą į kitą etapą, pamatysite jau visai netrukus.
