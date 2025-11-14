Su „Lietuvos talentais“ užaugo kelios dešimtys Alytaus šokėjų: jau 7 kartą grįžta ne dėl apdovanojimų

Šiame kūrybiniame kelyje užaugo ne viena šokėjų karta. Talentingiausių Lietuvos žmonių projektas jiems tapo vieta, kurioje vaikai ir paaugliai mokosi ne tik scenos drąsos, bet ir bendrystės bei kūrybos.
„Vis dar bandome suskaičiuoti, kiek kartų dalyvavome. Pasirodo, kad šiemet jau septintą kartą, ir tiek pat kartų buvome superfinale. Pirmaisiais metais turėjome net du skirtingus pasirodymus“, – prisimena šioms šokių studijoms vadovaujanti Aušra Saulevičiūtė.
Anot jos, „Vakarė“ ir „Aušrinė“ – tai ne dvi atskiros grupės, o viena kūrybinė šeima. „Kartais vieniems pakanka šokti vienoje grupėje, o kiti jungiasi prie kelių projektų. Kartais to reikalauja čempionatų taisyklės, o „Lietuvos talentuose“ turime visišką laisvę – čia svarbiausia tai, ką norime perduoti“, – aiškina ji.
Aušra pasakoja, kad tiek kartų sugrįžti į didžiąją sceną motyvuoja ne prizai, o atgalinis ryšys. Vadovės teigimu, mažuosius šokėjus projekte labiausiai skatina dalyvauti scenoje patiriama šventė, džiaugsmas bei jausmas, kad yra matomi. Tuo tarpu vyresniuosius labiausiai motyvuoja atgalinis ryšys iš žiūrovų.
„Kai po pasirodymo net ir mažame miestelyje prieina susijaudinę žmonės, supranti, kiek daug emocijų gali perduoti. „Lietuvos talentuose“ tas ryšys dar stipresnis... Kai žiūrovas tai sutapatina su savimi, įvyksta prasmingas momentas, kuris kartais yra daug svarbesnis už apdovanojimą“, – sako Aušra.
Šokėjų, kurie užaugo kartu su projektu – jau kelios dešimtys. Tačiau labiausiai vadovę džiugina tai, kad savo kelionę šiame projekte tęsia netgi ir tie, kurie ją pradėjo vos 7-erių. „Galime juokauti, kad esame beveik etatiniai dalyviai“, – sako Aušra.
Kartu su auklėtiniais pirmąjį savo kartą projekte vadovė dar ir šiandien prisimena taip, tarsi jis būtų buvęs vos vakar. Jis visuomet užims ypatingą vietą širdyje. Tuomet kolektyvą lydėjo didžiulis smalsumas ir jaudulys, o šiandien, žvelgiant į išlikusius įrašus, juos vis dar pagauna šypsena – tiek daug atsidavimo, naivumo ir nuoširdumo buvo jų pasirodyme!
Aušra vis dar tiksliai prisimena ir teisėjų komentarus, tapusius legendomis studijos viduje. Ji prisimena, kad ir tuomet teisėja buvusi Rūta Ščiogolevaitė davė pastabą, kad šokių studijos pasirodymas buvo kiek grubokas. Tačiau Marijus Mikutavičius pridėjo, kad šokėjai šoka taip, tarsi eitų ginti tėvynės.
„Ši frazė iki šiol gyva. Merginoms vis kartojame: „Einame į sceną taip, kaip ginti tėvynės!“ – sako Aušra.
Dar ypatingesni Alytaus šokėjams yra šie metai, nes viena iš teisėjų – viena garsiausių Lietuvos choreografių Anželika Cholina. Ji šokėjams – svarbus autoritetas. Tačiau, anot vadovės, iš tiesų reikšminga kiekvieno teisėjo nuomonė.
Ne ką mažiau svarbūs ir žiūrovai. Nors profesionalų pastabos padeda augti ir matyti savo kūrybą iš šalies, tikroji vertė šokėjams visgi atsiskleidžia per žiūrovų emocijas.
O ar „Vakarės“ šokių studijos šokėjams pavyks sužavėti šių metų „Lietuvos talentų“ teisėjus, sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
