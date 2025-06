Kei Nishikori neištikimybės skandalas: 2 metus slapta turėjo romaną su Japonijos modeliu

Teigiama, kad dar 2022 m. K. Nishikori Havajuose susitiko su Japonijos modeliu Azuki Oguchi. K. Nishikori tuo metu jau buvo vedęs, o A. Oguchi turėjo vaikiną, bet jiems tai nerūpėjo.

2023 m. A. Oguchi vaikinas išsiaiškino, kas čia vyksta ir įsiuto, bet K. Nishikori pasamdė teisininkus, kad šie susitartų su A. Oguchi vaikinu ir romanas būtų nuslėptas nuo visuomenės. 2023 m. pabaigoje K. Nishikori ir A. Oguchi nustojo susitikinėti, bet 2024 m. savo romaną atnaujino. K. Nishikori modeliui neva aiškino, kad jis savo žmonos nebemyli ir neišsiskiria su ja tik dėl vaikų.

„Nuoširdžiai atsiprašau visų, kuriems sukėliau nepatogumų – teniso gerbėjų, asociacijų, rėmėjų ir kitų su susijusių asmenų – dėl savo nesąžiningo elgesio, kuris sukėlė rūpesčių ir nusivylimą. Taip pat labai gailiuosi, kad įskaudinau savo žmoną, vaikus ir kiekvieną iš tėvų.

Nuo šiol, kaip atsakingas visuomenės narys, skirsiu visą dėmesį teniso varžyboms ir rezultatams. Darysime viską, kad atgautume jūsų pasitikėjimą“, – rašė K. Nishikori.

Nishikori's statement:



“I deeply apologise for causing discomfort to everyone who supports me; tennis fans, tennis associations, sponsors, and other related parties, and for their concern and inconvenience due to my dishonest behavior.



In addition, I deeply regret that I… https://t.co/P7oInqUIzg