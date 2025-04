ATP World Tour naujienos ir rezultatai

Šių metų ATP 1000 turnyro Majamyje (JAV) metu internetą apskriejo argentiniečio Francisco Comesanos (ATP-70) nuotrauka. Daug kam pasirodė, kad toje nuotraukoje F. Comesana buvo užfiksuotas rūkantis per pertraukėlę tarp geimų. Neseniai argentinietis nusprendė užbaigti visas spekuliacijas ir paaiškino, ką darė per tą pertraukėlę. „Aš nerūkiau. Niekas mačo metu to ir neleistų. Mačiau visokių straipsnių apie šią nuotrauką, apie tai, kad aš neva prašiau žiebtuvėlio ir pan. Tai netiesa. Aš nerūkiau.