Ivaniševičius atkirto Mouratoglou: „Ne žiniasklaidoje reikia aiškintis tokius dalykus“

„Keletą kartų su juo apie tai kalbėjau. Jei jis išspręs tam tikrus dalykus už aikštės ribų, kurie jį stabdo, tuomet jis turės galimybę grįžti ten, kur jo vieta – į pirmąjį 10-uką. Stefanos sako, kad nori grįžti į elitą, bet nieko dėl to nedaro. Jis tik šneka, bet jokio progreso nerodo. Aš buvau šokiruotas, kai jį pamačiau. Nesu matęs taip prastai pasiruošusio tenisininko. Aš net su savo daug kartų traumuotu keliu esu trigubai geresnės fizinės formos už jį. Situacija tikrai labai bloga“, – sakė buvęs Novako Djokovičiaus treneris, kuris pats 2001 m. tapo Vimbldono čempionu, nors į pagrindinį etapą pateko tik su vardiniu kvietimu.

Tokie G. Ivaniševičiaus komentarai pribloškė kitą žymų teniso trenerį Patricką Mouratoglou, kuris anksčiau dirbo ir su S. Tsitsipu. Jo teigimu, treneris turi elgtis kitaip.

„Mano požiūris į trenerio darbą kitoks nei Gorano. Jei Goranas sutiko treniruoti Stefaną, tai reiškia, kad jis žino ar bent jau numano, ką Stefanos daro blogai ir ką reikia pakeisti. Akivaizdu, kad Stefanos dabar išgyvena sunkų laikotarpį, jo rezultatai yra prastai. Visgi, jei tu badysi pirštais į jį, tai tikrai nepadės. Treneris – ne tas, kuris teisia auklėtinį, o tas, kuris jam padeda. Reikia perprasti žaidėjo charakterį ir rasti būdų jam padėti. Man susidaro įspūdis, kad Goranas gėdijasi Stefano rezultatų ir bando nuo jų kiek atsiriboti, aiškindamas, kad dėl visko kaltas tik Stefanos.

Tai visiškai priešingybė mano požiūriui į trenerio darbą. Tu gali viešai kalbėti apie savo auklėtinio formą, bet ne tokiu būdu, kai tiesiog numeti jį sudraskyti vilkams. Aš nežinau visų detalių, bet būčiau labai nustebęs, jei Stefanos su Goranu galėtų tinkamai tęsti bendrą darbą po tokių komentarų. Tu jį „žudai“ vos pradėjęs darbą ir griauni tarpusavio pasitikėjimą“, – stebėjosi P. Mouratoglou.

Neseniai į P. Mouratoglou kalbas sureagavo pats G. Ivaniševičius.

„Pasikalbėsiu su Patricku, kai su juo pasimatysiu. Ne žiniasklaidoje reikia aiškintis tokius dalykus. Jei aš jam kažkuo nepatinku, tegul jis man paskambina ir tai išdėsto. Aš pats Patrickui viską pasakysiu į akis ir nekalbėsiu apie jį jam už nugaros. Šiuo metu aš geriau patylėsiu ir viešai nepasakosiu, ką galvoju apie jį. Jei bus galimybė, susitiksiu su Patricku ir su juo pabendrausiu. Žinau, kodėl jis taip kalbėjo apie mane, tačiau aš konfliktų su kitais treneriais niekada nesu turėjęs. Manau, kad treneriai turėtų palaikyti vienas kitą, o ne jungtis prie interneto ir ten šnekėti visokius dalykus“, - sakė G. Ivaniševičius.

