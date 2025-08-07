Iš Radži – netikėta žinia: paskelbė visiems

Džiugią žinią vyras pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
Jau visai netrukus jis surengs nepamirštamą koncertą Palangoje.
„Sveiki, draugai ir fanai!
Jau rytoj susitinkame Palangoje, restorane „Festa Italiana“!
Paskubėkite rezervuoti vietas!
Noriu pasidžiaugti – rytojaus koncerte pasirodys ir mano scenos partnerė Agnė – charakteringa asmenybė ir nuostabus žmogus!Rytoj išgirsite ir mūsų hitus!
Iki pasimatymo rytoj!“ – džiaugėsi jis.
