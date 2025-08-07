Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Radži – netikėta žinia: paskelbė visiems

2025-08-07 16:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 16:44

Scenos grandas Radži Aleksandrovičius (38) savo gerbėjams pranešė netikėtą žinią. Žinomas vyras surengs pasirodymą, kur kartu hitus dainuos su sena scenos partnere.

Scenos grandas Radži Aleksandrovičius (38) savo gerbėjams pranešė netikėtą žinią. Žinomas vyras surengs pasirodymą, kur kartu hitus dainuos su sena scenos partnere.

REKLAMA
7

Džiugią žinią vyras pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

Radži ir Agnė Petravičienė
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radži ir Agnė Petravičienė

Jau visai netrukus jis surengs nepamirštamą koncertą Palangoje.

„Sveiki, draugai ir fanai!

Jau rytoj susitinkame Palangoje, restorane „Festa Italiana“!

Paskubėkite rezervuoti vietas!

Noriu pasidžiaugti – rytojaus koncerte pasirodys ir mano scenos partnerė Agnė – charakteringa asmenybė ir nuostabus žmogus!Rytoj išgirsite ir mūsų hitus!

Iki pasimatymo rytoj!“ – džiaugėsi jis.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų