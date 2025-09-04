Mados dizainerių kovos prasideda: naujoje laidoje 8 jaunieji kūrėjai sieks užkariauti podiumą

Būtent į šiuos klausimus nuo rugsėjo 13 dienos kvies atsakyti nauja didžiausios Europoje naudotų drabužių elektroninės prekyvietės „Vinted“ laida „Ateities mada“, kurią transliuos TV3 žiniasklaidos grupė, rašoma pranešime spaudai.
Ar gali būti, kad antram gyvenimui prikelti drabužiai taps stilingu sprendimu ateičiai? Tai – mados šou, kuris privers į savo spintą pažvelgti kitaip!
Jaunieji mados kūrėjai varžysis tarpusavyje
Laidoje net 8 jaunieji mados kūrėjai iš įvairiausių Europos šalių – Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės – varžysis tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius. Ir visa tai – tik panaudojant drabužius iš antrų rankų.
Kiekviena užduotis dalyviams taps nauju iššūkiu. Pavyzdžiui, per šešias valandas sukurti originalius įvaizdžius – nuo praeities stiliumi įkvėptų derinių ir kasdienės spintos klasikos interpretacijų, iki raudonojo kilimo įvaizdžių bei kitų netikėtų idėjų. O laidos nugalėtojo kolekcija bus pristatyta Londono mados savaitėje.
Laidos tikslas – parodyti, kokią transformuojančią galią turi mada, suteikiant drabužiams antrą gyvenimą
Laidą ves žinoma televizijos laidų vedėja ir buvusi manekenė Emma Willis. Taip pat „Ateities madoje“ pasirodys ir ekspertų komisija – įžymybių stilistė Melissa Holdbrook-Akposoe bei mados konsultantas ir mados redaktorius Zadrian Smith.
O, kaip pastebi „Vinted“ korporatyvinių reikalų viceprezidentė Jessie de la Merced, laida „Ateities mada“ aiškiai parodys, kad jau sukurti ir pagaminti drabužiai nėra laikina tendencija. Mada yra cikliška, todėl tendencijos sugrįžta. O gebėjimas panaudoti tai, ką jau turime, yra ateitis.
Šiame projekte drąsi kūryba ir žiedinė mada bus netgi perkelta ant podiumo. Tai parodo, kad stilius nebūtinai turi būti naujas, jog būtų šiuolaikiškas ir tikrai madingas.
Viskas, ko reikia stilingam įvaizdžiui, jau egzistuoja aplink mus. Drabužiai iš antrų rankų atveria begalines galimybes kurti individualų stilių, tuo pačiu yra draugiškesni klimatui ir kur kas palankesni piniginei nei nauji pirkiniai.
Ši iniciatyva atspindi „Vinted“ siekį paversti naudotus drabužius pirmuoju pasirinkimu visame pasaulyje, kartu skatinant bendruomenę rinktis žiedinę madą ir mažinti poveikį aplinkai.
„Ateities mada“ yra platesnės „Vinted“ 360° kampanijos dalis, kuria siekiama parodyti, kad drabužiai iš antrų rankų – mados ateitis. Kampanija apima socialinius tinklus, radijo reklamas, skaitmeninę ir BVOD (internetinės televizijos) reklamą.
„Ateities mada“ – nuo rugsėjo 13 d., 11 val. Per TV3!
