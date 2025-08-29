Naomi Osaka dėl įvaizdžio susilaukė komentarų: „Tas blizgesys tiesiog akina“

Naomi Osaka vilkėjo raudoną, brangakmeniais nusagstytą „Nike“ aprangą – šimtais karoliukų išpuoštą viršų ir sijoną, primenantį JAV gimnastes, kurios tokiais kostiumais pasirodė praėjusią vasarą Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, rašo dailymail.co.uk.
Japonijos teniso žvaigždė prie savo įvaizdžio priderino rožėmis puoštą plaukų aksesuarą. Jos teniso krepšį papildė „Labubu“ žaisliukas. Raudonai žibėjęs žaislas derėjo prie Osakos aprangos ir pats turėjo mažytę mėlyną blizgančią raketę.
Po užtikrintos pergalės prieš belgę Greet Minnen Louis Armstrongo stadione Osaka atskleidė, kad aprangą jai sukūrė „Nike“.
Susilaukė komentarų dėl įvaizdžio
Dauguma gerbėjų susižavėjo jos pasirinkimu paskutiniam sezono turnyrui.
„Drąsūs stiliaus sprendimai prieš dideles akimirkas pasako viską apie sportininko mąstyseną. Osaka žengia į kortą su pasitikėjimu – ji siunčia žinutę dar prieš pirmą smūgį. Tas raudonas, blizgantis įvaizdis – ne tik mada, bet ir psichologinis ginklas,“ – socialiniuose tinkluose rašė vienas komentatorius.
„Tiesiog nepriekaištinga,“ – pridūrė kitas.
„Taip, čia visiškai LIT!“ – entuziastingai pasisakė trečias.
„Tas blizgesys tiesiog akina,“ – ketvirtas balsas išsakė susižavėjimą.
Osaka į kortą vėl grįš ketvirtadienį, kur susitiks su amerikiete Hailey Baptiste, savo namų turnyre.
