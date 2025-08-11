Po skyrybų Laisva nustebino gerbėjus: jos vaizdo įrašas pribloškė

Laisva savo „Instagram“ paskyroje aktyviai dalinasi kasdieniais įvykiais, todėl pamatyti ją visiškai kitokiame amplua yra neįprasta. Moteris sutiko pasidalinti savo įrašu su tv3 naujienų portalo skaitytojais.
Neseniai išsiskyrusi su vyru, Laisva parodė pritrenkiantį įvaizdį
Laisva pasidalino vaizdo įrašu, kur ją puošė ne tik gaivus makiažas ir dailios garbanos, tačiau nuo tolo elegancija alsuojantis pilnas įvaizdis – klasikinė juoda suknelė, blizgantys aukštakulniai, minimalistiniai aksesuarai bei juoda odinė rankinė.
Įvaizdžio priežastis
Žinoma moteris atskleidė, jog tokio dailaus įvaizdžio priežastis buvo svarbi. Laisva taip dailiai apsirengusi išsiruošė į draugės gimtadienį.
Primename, jog Laisva dar visai neseniai prakalbo apie skyrybas su vyru.
Žinoma dainininkė Donata Gutauskienė-Laisva atostogauja Turkijoje kartu su savo sūnumi. Tačiau daugelis gerbėjų pastebėjo, kad socialiniuose tinkluose nesimato jos vyro Rolando – ir ėmė klausinėti, kodėl.
Netrukus dainininkė pranešė, kad jiedu su vyru pasuko skirtingais keliais.
„Mane labai sunku išvesti iš kantrybės, bet mane šįkart jau tikrai užkniso vienas klausimas, kuris ypatingai dažnai užduodamas atostogų metu. Šiaip man labai keista, kai manęs nepažįstantys žmonės lenda į asmeniškumus ir klausia tokių dalykų. Bet vienas populiariausių klausimų, kurių sulaukiu paskutiniu metu – kur yra mano vyras? Šiaip keista, kodėl jus tai domina.
Pasakysiu labai trumpai – jau beveik metus su vyru negyvename kartu. Mes dar nesame oficialiai neišsiskyrėme, tačiau kartu nesame. Daugiau šita tema nežadu nieko komentuoti. Tiesiog noriu, kad paliktumėte mane ramybėje su klausimu – kur tas vyras? To vyro nėra“, – kalbėjo moteris.
