Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
25
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūrininkams raginant atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros, Prezidentūra žada ieškoti išeities

2025-09-30 21:46 / šaltinis: BNS
2025-09-30 21:46

Kultūros bendruomenei raginant atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros, prezidento Gitano Nausėdos patarėja sako, kad šalies vadovas girdi šią poziciją ir žada ieškoti išeities.

Jolanta Karpavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kultūros bendruomenei raginant atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros, prezidento Gitano Nausėdos patarėja sako, kad šalies vadovas girdi šią poziciją ir žada ieškoti išeities.

REKLAMA
25

„Prezidentas girdi tą nuomonę ir ieškos sprendimų“, – LRT antradienį teigė Jolanta Karpavičienė.

Pasak jos, antradienį vykęs susitikimas su bendruomene buvo skirtas ją išklausyti.

„Prezidentas tikrai įsiklausė, tikrai girdi ir tikrai ieško sprendimų, kad galima būtų kažkaip išeiti iš tos situacijos. Bet labai svarbus aspektas, kas buvo pabrėžta kelis kartus susitikimo metu ir jo pabaigoje – prezidentas kvietė nesusitaikyti ir reikšti savo pilietinę poziciją“, – kalbėjo patarėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

REKLAMA
REKLAMA

Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

Pats G. Nausėda pirmadienį interviu LRT televizijai sakė raginantis svarstyti apie kelių mėnesių bandomąjį laikotarpį „Nemuno aušros“ deleguotam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, bet kultūrininkai tai laiko nepriimtinu pasiūlymu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Patarėjas apie prezidento siekį mažinti susipriešinimą su kultūros atstovais: namų darbų turime (32)
Naujoji Vyriausybė (tv3.lt koliažas)
Štai kokia chaotiškai suburta Vyriausybė: pasižvalgykite į ministrų portretus (50)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis sureagavo į prezidento raginimą kultūros bendruomenei: jis tapo labai pilietiškas (19)
Telšių kultūros įstaigų prašo nekritikuoti Ignoto Adomavičiaus (tv3.lt koliažas)
„Kaip sovietmečiu. Visiems tylėt!“ – pribloškė savivaldybių reikalavimai dėl kultūros ministro (233)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
lndsdergija ožio ir jo banda
lndsdergija ožio ir jo banda
2025-09-30 22:17
Tokio masto ataka tampa pavojingu precedentu. Jei kultūros ministerija tampa laisvos patyčių medžioklės vieta, rytoj tas pats metodas bus pritaikytas bet kur kitur – švietime, sveikatoje, teisingumo srityje. Tai ne opozicija, tai bandymas sunaikinti žmogų kaip asmenį, paversti jį izoliuotu ir nuolat viešai žeminamu taikiniu.
Kultūros bendruomenei metas apsispręsti: ar ji nori būti išminties balsas, ar pigių rėksnių choras? Jeigu pastarasis variantas laimi – vadinasi, mes kalbame ne apie kultūrą, o apie jos farsą. Ir tegul tada niekas nebesistebi, kad visuomenė nuo tokios „kultūros“ nusigręžia.
Nes ten, kur vietoje argumentų – šmeižtas, o vietoje diskusijos – patyčios, kultūros paprasčiausiai nebėra.
Taigi, tai jau - ne protestas. Tai – organizmas, užsikrėtęs savidestrukcija ir neapykanta, kurią be jokio gėdos jausmo bandoma pateikti kaip „pilietinį sąmoningumą“. Bet iš tiesų
tai – psichologinis teroras, primenantis bandą, kuri reikalauja kraujo.
Jei kultūros vardu galima taip tyčiotis iš žmogaus, vadinasi, šita vadinamoji kultūra prarado moralinę teisę vadintis kultūra.
Atsakyti
Žmogus
Žmogus
2025-09-30 21:58
Kultūros atstovai ???čia šitie mamontovai ryžos , marčėnaites if kitos gyvastis vadina savd kultūra??? Parsidaveliai, už ilga piniga pardavd save ir mus Visokiems iškrypeliams Šorošam ir žydzm
Atsakyti
čekistai ir kultūristai
čekistai ir kultūristai
2025-09-30 22:28
Šiaip visi protestai adekvačiose bendruomenėse būna prieš kokius nors reiškinius, pavyzdžiui, prieš mokesčių didinimą, prieš pensijų nedidinimą, prieš mokyklų ar ligoninių uždarymą ar pan. Tačiau šis „kultūrininkų“ protestas buvo ne prieš reiškinį, o prieš konkretų žmogų - niekuo dėtą Žmogų. Nebesikartosiu, kokios priežastys lėmė išpuolį, bet tikrai ne tos , kokias nurodė ministro „klasiokai“. Ir tikrai ne „kompetencijos“.
Beje, ar tie, „kultūrininkai“ žino, ką reiškia žodis „kompetencija“? Kažin, kokia šiuo metu yra Dovilės ar dabartinio UR ministro pagrindinė „kompetencija“? Pasiklysti parduotuvėje ar kartu su Svetka „vaduoti“ Baltarusiją? O gal užkariauti Kiniją? O kokia buvusio švietimo ministro, kurio pavardės net nepamenu ir kuris nežinojo, kiek yra lyčių?
O pavyzdžiui man, kaip verslininkei, labai nepatinka visi ministrai, kurie pasižymi vienintele „svieto lygintojo“ kompetencija. Pasižiūri į tokį, kuris tikina, kad visas šalies problemas galima išspręsti pagal „atimti ir padalinti“ formulę ir galvoji: „nu kvailys ir tiek“. Bet ar dėl to su išprotėjusia banda reikia bėgti į Daukanto aikštę?
Sąrašas tų, atsiprašant, „kompetencijų“ būtų begalinis, bet čia ne apie tai. O apie tai, kad Lietuvoje atsiranda dar vienas labai pavojingas reiškinys – tai fondososinė minia, kuri aptarnauja tikrai ne meną, ne verslą, ne sveikatą, o išskirtinai pačią sistemą. Pūvančią sistemą, kuri dar ir laikosi tik tos minios dėka, kuri, kaip tie invaziniai šliužai, laiku nugraužia viską, kas tik pradeda kelti pavojų pačiai sistemai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų