Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patarėjas apie prezidento siekį mažinti susipriešinimą su kultūros atstovais: namų darbų turime

2025-09-30 20:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 20:49

Prezidentas Gitanas Nausėda ieškos būdų mažinti susipriešinimą su kultūros bendruomene, šiai toliau keliant reikalavimą atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, teigia šalies vadovo patarėjas Mindaugas Bunza.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda ieškos būdų mažinti susipriešinimą su kultūros bendruomene, šiai toliau keliant reikalavimą atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, teigia šalies vadovo patarėjas Mindaugas Bunza.

REKLAMA
8

„Bendruomenė (…) turi savo poziciją, kurią prezidentas girdi ir supranta, tuo metu prezidento darbas, jeigu taip galima pasakyti, yra šalies vadovo ir tų namų darbų turbūt turime. Prezidentas ir vakar kalbėjo su premjere – lauksime, matysime, kokiomis kryptimis juda procesai ir tada galėsime pranešti apie artimiausius veiksmus“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė M. Bunza.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo anksčiau antradienį prezidentui susitikus su protesto akcijas prieš sprendimą Kultūros ministeriją perduoti „aušriečiams“ organizuojančiais kultūros bendruomenės atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

Po susitikimo prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sakė, kad prezidentas dėkojo aktyvistams už vertybinę pilietinę poziciją ir palinkėjo nesusitaikyti su esama padėtimi, o kultūros atstovai vėliau teigė šiuos žodžius suprantantys kaip raginimą tęsti protestus.

REKLAMA

„Šiandienos pokalbis (…) yra ryškiausias žingsnis link to konstruktyvaus dialogo. Prezidentas ir pokalbio metu, ir kultūros bendruomenės atstovai minėjo, kad tas susipriešinimas prie gerų dalykų Lietuvai neprisideda“, – tikino prezidento patarėjas.

„Jeigu būtų tas sprendimas paprastas, nuo vieno žmogaus priklausantis, manau, jis būtų jau atliktas. Kadangi čia dalyvauja labai daug veikėjų, pirmiausia koalicijos partneriai, tai ir sprendimo paieškos yra šiek tiek sudėtingesnės“, – sakė M. Bunza.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas pirmadienį teigė, kad naujasis kultūros ministras per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti, ir siūlė I. Adomavičiui taikyti bandomąjį laikotarpį.

Tuo metu kultūros bendruomenės atstovai šio siūlymo teigė nepalaikantys.

Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė beveik 63 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Landsbergis kirto valdžiai: „Mes – ne žmogeliukai, mes žmonės. Fašizmui – ne! (tv3.lt koliažas)
Profesorius Landsbergis rėžė trumpai ir aiškiai valdantiesiems: „Eina velniop“ (94)
Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius
Nausėda užsimena apie bandomąjį laikotarpį Adomavičiui: ministrui dirbti bus labai sudėtinga (8)
Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas
Nausėda – apie jo globos atsisakančius kultūrininkus: „Man šita situacija skaudi“ (56)
Ingrida Šimonytė
Šimonytė kirto Ruginienei: „Kiek kainuoja savigarba“ (143)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų