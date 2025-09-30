Varėnoje prasidėjęs teatrų festivalis įplieskė audrą: kultūros bendruomenė siunčia aiškią žinią ministrui

Socialiniuose tinkluose paskelbta vieša pozicija, kurioje aiškiai išreikštas nepritarimas.
Kultūros ministro nepalaikymas
„Šiandien, rugsėjo 30-ąją, Varėnoje prasidės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Tai išskirtinė diena, skirta teatrui ir legendinei, vertybiškai stipriai asmenybei, režisierei, kurios darbai išaugino ne vieną aktorių kartą. Ši šventė – gerbiantiems kultūrą!“, – rašoma festivalio „Facebook“ paskyroje.
Autoriai pabrėžia, kad ši pozicija nėra nukreipta prieš patį festivalį, o prieš kultūros naudojimą politiniais tikslais.
„Gavome informaciją iš Kultūros ministerija apie planuojamą ministro dalyvavimą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo renginyje. Palaikydami kultūros bendruomenę nepritariame ministro vizitui.
Mes solidarizuojamės su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie vieningai sako: kultūra nėra ir negali būti politinių sandorių įrankis.“
Kultūra nėra eksperimentas
Jų įsitikinimu, kultūra nėra eksperimentas.
„Šis festivalis – tai duoklė mūsų teatro legendai ir kūrėjams, jų įkvėpimui ir publikai, kuriai teatras yra gyva ir šventa patirtis“, – rašoma pareiškime.
Tad festivalio organizatoriai akcentuoja – renginys skirtas ne politiniams vizitams, o išskirtinei teatro šventei, pagerbiančiai D. Tamulevičiūtės atminimą.
Primename:
Rugsėjo 30 d.
16.30 val. Senosios Varėnos kapinėse pagerbsime Dalią Tamulevičiūtę.
17.00 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks Šv. Mišios ir literatūrinė kompozicija „Mūsų tėviškė“.
18.30 val. Varėnos kultūros centre – spektaklis „CHROMA“.
Ši diena priklauso teatrui ir jo žmonėms!“
Platesnis kultūros bendruomenės protestas
Tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš Kultūros ministerijos perleidimą į „Nemuno aušros“ rankas, ministro Ignoto Adomavičiaus vizito nelaukiantis paskelbė ir Varėnoje vykstantis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis.
Po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
