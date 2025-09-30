Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Profesorius Landsbergis rėžė trumpai ir aiškiai valdantiesiems: „Eina velniop“

2025-09-30 16:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 16:10

Profesorius Vytautas Landsbergis antradienį savo feisbuko paskyroje paviešino įrašą, kuriame aštriai sureagavo į dabartinius politinius procesus ir prezidento Gitano Nausėdos poziciją. Pasak jo, visuomenė neturi būti laikoma „žmogeliais“, kuriems užtenka pažadėtų pinigėlių.

22

Įraše Landsbergis rašo apie dvi priešpriešines kultūras ir aiškiai pabrėžia ribą, kurios, anot jo, negalima peržengti. Profesorius nevyniojo žodžių į vatą ir tiesiai kreipėsi į šalies vadovą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dvi kultūros

„Žmogeliai, nurimkit.

Mes jums duosim pinigėlių“.

- - - - -

Štai skiriamoji linija.

Ji nepriimtina, ir tegul uzurpatoriai eina velniop su visais užgrobtais pinigėliais, ant kurių maišo laikinai sėdi.

Kodėl tu ten sėdi, Nausėda?

Kad žmogeliai ateitų nusilenkti?

Mes – ne žmogeliai, mes žmonės. Tarkime tai, galų gale.

Fašizmui – ne!“, – socialiniame tinkle rašė V. Landsbergis.

Gitano Nausėdos pozicija

Profesoriaus pasisakymas pasirodė tuo metu, kai dėl naujojo kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus paskyrimo ir „Nemuno aušros“ partijos dalyvavimo valdžioje tęsiasi protestai ir diskusijos.

Primename, kad antradienį po prezidento Gitano Nausėdos susitikimo su kultūros bendruomenės nariais buvo pristatyta, apie ką buvo diskutuojama ir išryškėjo abiejų pusių pozicijos: šalies vadovas padėkojo už pilietinę laikyseną ir ragino siekti dialogo, o kultūrininkai toliau reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

Sulaukęs protestų dėl kultūros ministro paskyrimo prezidentas G. Nausėda pirmadienį susitiko su premjere Inga Ruginiene, o šiandieną tai daro su kultūros bendruomene.

Susitikimo metu prezidentas, visų pirma, dėkojo kultūros bendruomenei už sąžininga pokalbį, dėkojo už orią ir pilietinę poziciją.

Prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė visuomenei priminė, kad nebuvo priimti konkretūs veiksmai, vyko suinteresuotas pokalbis tarp dviejų pusių.

Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

„Tikrai nebuvo priimta kažkokių konkrečių veiksmų, vienas iš svarbių dalykų – mes gyvename parlamentinėje valstybėje. <...> Prezidento veikimas yra nepakankamas, riekia bendrauti su partijomis, valdančiąją koalicija [kad būtų priimti konkretūs veiksmai]“, – sakė ji.

Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė, kuri dalyvavo susitikime su prezidentu, teigė, jog jaučiasi išgirsta ir visa kultūros bendruomenė vis dar viliasi, jog „Nemuno aušros“ partija bus atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus

„Labai dėkoju prezidentui, kad suteikė galimybę išskirti mūsų poziciją, visos kultūros bendruomenės vardu, kuri yra nekintanti, t.y., atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

<...> Šis judėjimas yra grįstas vertybiniu pagrindu, tikimės, kad prezidentas išgirdo mus“, – atkreipė dėmesį ji.

Prezidentas dėkoja kultūros bendruomenei už vienybę ir vertybinę laikyseną, vertina tai kaip pilietiškumo pavyzdį ir ragina toliau išlikti aktyviai atsakingiems už Lietuvą.

„Prezidentas tarė „ačiū“ už sutelktumą, padėkojo už orią vertybinę poziciją. Prezidentas vertina tai kaip pilietiškumo pavyzdį. <...> Jis palinkėjo neleisti sau susitaikyti, toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos ir dar kartą dėkoja už bendrą mūsų visų rūpestį, už mūsų atsakomybę už Lietuvą“, – kalbėjo J. Karpavičienė.

G. Nausėda pabrėžė, jog susiskaldymu besinaudojančios organizacijos neturi būti skatinamos, o visuomenėje būtina siekti pagarbos, pasitikėjimu grįsto dialogo ir mažinti kiršinančias įtampas.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

„Šalies vadovo pozicija yra vienareikšmė ir dėl to buvo sutarta, kad tokie dariniai kaip „Nemuno aušra“ gimsta ir lobsta iš susipriešinimo. Reikia tikėtis ir linkėti <...> konstruktyvaus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįsto dialogo, kad visuomenės susipriešinimas būtų mažinamas ir kad būtų siekiama užkirsti kelią destruktyvioms, kiršinančioms jėgoms“, – tarė ji.

Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ nebūtų koalicijoje

Premjerė įvardijo, jog po susitikimo su kultūros bendruomene, menininkai yra nepatenkinti ne patvirtintu kultūros ministru, o yra piktinamasi R. Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušros“ partija.

I. Ruginienė teigė, kad kartu su prezidentu aptarė kultūros ministro situaciją ar jo galimą atsistatydinimą. Tiesa, daugiau žinių bus antradienį po G. Nausėdos susitikimo su pačiu I. Adomavičiumi.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

„Mes aptarėme šią situaciją <...>, aš pasidalinau savo įžvalgomis, nes jau su protesto dalyviais buvau susitikusi.

Reikalavimas, kad „Nemuno aušros“ koalicijoje nebūtų yra praktiškai neįgyvendinamas iš kultūros bendruomenės.

<...> Manau, teks išgirsti – kokios tos baimės, nes per susitikimą man buvo pasakyta, kad pati partija yra kliuvinys ir bėda.

Bet neišgirdau tokių detalių, kodėl ir kurioje grandyje, srityje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti“, – kalbėjo politikė.

Klausimas
Klausimas
2025-09-30 16:23
Čia šitas profesorius savo laikais pardavė Ignalinos AE ir Mažeikių naftą už 1 dolerį ?
Atsakyti
Leo
Leo
2025-09-30 16:22
“Prezidentas dėkoja kultūros bendruomenei už vienybę ir vertybinę laikyseną, vertina tai kaip pilietiškumo pavyzdį”. Dėkoja tas, kuris pats neparodė jokios vertybinės laikysenos ir pilietiškumo. Ir dabar nerodo, tik kitus ragina būti “aktyviai atsakingiems už Lietuvą”. Koks skystakiaušis demagogas!
Atsakyti
Slikas
Slikas
2025-09-30 16:27
Stabo vieta morge o ne eterio teršime
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
