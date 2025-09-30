Kultūros bendruomenė mylavo Nausėdą, bet nenurimo: „Mes matome pavojų“

Sulaukęs protestų dėl kultūros ministro paskyrimo prezidentas G. Nausėda pirmadienį susitiko su premjere Inga Ruginiene, o šiandieną tai daro su kultūros bendruomene.
Susitikimo metu prezidentas, visų pirma, dėkojo kultūros bendruomenei už sąžininga pokalbį, dėkojo už orią ir pilietinę poziciją.
Prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė visuomenei priminė, kad nebuvo priimti konkretūs veiksmai, vyko suinteresuotas pokalbis tarp dviejų pusių.
„Tikrai nebuvo priimta kažkokių konkrečių veiksmų, vienas iš svarbių dalykų – mes gyvename parlamentinėje valstybėje. <...> Prezidento veikimas yra nepakankamas, riekia bendrauti su partijomis, valdančiąją koalicija [kad būtų priimti konkretūs veiksmai]“, – sakė ji.
Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė, kuri dalyvavo susitikime su prezidentu, teigė, jog jaučiasi išgirsta ir visa kultūros bendruomenė vis dar viliasi, jog „Nemuno aušros“ partija bus atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
„Labai dėkoju prezidentui, kad suteikė galimybę išskirti mūsų poziciją, visos kultūros bendruomenės vardu, kuri yra nekintanti, t.y., atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
<...> Šis judėjimas yra grįstas vertybiniu pagrindu, tikimės, kad prezidentas išgirdo mus“, – atkreipė dėmesį ji.
Prezidentas dėkoja kultūros bendruomenei už vienybę ir vertybinę laikyseną, vertina tai kaip pilietiškumo pavyzdį ir ragina toliau išlikti aktyviai atsakingiems už Lietuvą.
„Prezidentas tarė „ačiū“ už sutelktumą, padėkojo už orią vertybinę poziciją. Prezidentas vertina tai kaip pilietiškumo pavyzdį. <...> Jis palinkėjo neleisti sau susitaikyti, toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos ir dar kartą dėkoja už bendrą mūsų visų rūpestį, už mūsų atsakomybę už Lietuvą“, – kalbėjo J. Karpavičienė.
G. Nausėda pabrėžė, jog susiskaldymu besinaudojančios organizacijos neturi būti skatinamos, o visuomenėje būtina siekti pagarbos, pasitikėjimu grįsto dialogo ir mažinti kiršinančias įtampas.
„Šalies vadovo pozicija yra vienareikšmė ir dėl to buvo sutarta, kad tokie dariniai kaip „Nemuno aušra“ gimsta ir lobsta iš susipriešinimo. Reikia tikėtis ir linkėti <...> konstruktyvaus, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba grįsto dialogo, kad visuomenės susipriešinimas būtų mažinamas ir kad būtų siekiama užkirsti kelią destruktyvioms, kiršinančioms jėgoms“, – tarė ji.
Kultūros bendruomenė: „Mes matome pavojų“
Kultūros bendruomenės atstovė G. Masteikaitė blogai vertina G. Nausėdos poziciją, jog kultūros ministrui yra skiriamas bandomasis laikotarpis.
„Asmeniškai vertinu labai blogai <...>. Mes matome pavojų“, – teigė ji.
Pokalbio metu tarp kultūros bendruomenės ir prezidento, anot J. Karpavičienės, buvo ne kartą pasidžiaugta, kad dabar bevykstantys procesai išryškino svarbų reiškinį, prie kurio kultūros bendruomenės prisidėjo – pagaliau yra identifikuojama tikroji strateginė kultūros vieta visuomenėje.
Ar dabar prezidentas planuoja kalbėtis su ministre ir išreikšti nepasitenkinimą kultūros ministru, dar bus svarstoma, pasak prezidento vyriausiosios patarėjos.
„Šitas klausimas nebuvo svarstomas, prezidentas vakar po susitikimo su ministre pirmininke atkreipė dėmesį į tai, kad ši situacija, kada I. Ruginienė deklaruoja, jog prisiims atsakomybę ir prioritetinį dėmesį kultūros laukui, gali būti kaip vienas iš faktorių, kuris sugrąžins kultūrą į valstybės saugumo lygį“, – kalbėjo J. Karpavičienė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad „Nemuno aušros“ nario Ignoto Adomavičiaus skyrimą kultūros ministru lydėjo kritika ir protestai.
Protestuojant prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro.
Kultūros bendruomenė suorganizavo protestą
Ketvirtadienį dėl I. Adomavičiaus skyrimo S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros protestavo keli tūkstančiai žmonių. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Pirmadienį Ruginienė susitiko su Nausėda
Pirmadienį ministrė pirmininkė Inga Ruginienė po susitikimo su prezidentu G. Nausėda pripažino, kad niekas nesitikėjo tokios audringos kultūros bendruomenės reakcijos į praeitą savaitę kilusį protestą. Ji pabrėžė, kad menininkų nepasitenkinimas yra labiau nukreiptas ne į kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, o į Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą partiją „Nemuno aušra“. Ji taip pat aptarė klausimus dėl „dronų sienos“ įgyvendinimo.
Premjerė papasakojo, ką teko kalbėti po susitikimo su G. Nausėda. Ji atsakė, kad niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos po praeitos savaitės protesto.
„Tikrai niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos, tikrai girdžiu ir matau, vertinu aktyvią politinę poziciją.
Labai svarbu pasakyti, kad niekas neprojektavo kultūros ministerijos, kuri veiktų prieš, bet kaip tik, kad veiktų už <...>.
Atsitiko, kaip atsitiko: aš manau, kad tai yra ženklas, jog kultūros ministras (I. Adomavičius) turėtų įdėti daugiau pastangų ir kad savo darbais jis atėjo stiprinti šią sritį“, – sakė ji.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ nebūtų koalicijoje
Premjerė įvardijo, jog po susitikimo su kultūros bendruomene, menininkai yra nepatenkinti ne patvirtintu kultūros ministru, o yra piktinamasi R. Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušros“ partija.
I. Ruginienė teigė, kad kartu su prezidentu aptarė kultūros ministro situaciją ar jo galimą atsistatydinimą. Tiesa, daugiau žinių bus antradienį po G. Nausėdos susitikimo su pačiu I. Adomavičiumi.
„Mes aptarėme šią situaciją <...>, aš pasidalinau savo įžvalgomis, nes jau su protesto dalyviais buvau susitikusi.
Reikalavimas, kad „Nemuno aušros“ koalicijoje nebūtų yra praktiškai neįgyvendinamas iš kultūros bendruomenės.
<...> Manau, teks išgirsti – kokios tos baimės, nes per susitikimą man buvo pasakyta, kad pati partija yra kliuvinys ir bėda.
Bet neišgirdau tokių detalių, kodėl ir kurioje grandyje, srityje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti“, – kalbėjo politikė.
