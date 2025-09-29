Ruginienė atkirto apie Žemaitaitį, kultūros bendruomenės kritiką: „Dar nespėjome parodyti savo darbų“

Premjerė papasakojo, ką teko kalbėti po susitikimo su G. Nausėda. Ji atsakė, kad niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos po praeitos savaitės protesto.
„Tikrai niekas nesitikėjo tokios kultūros bendruomenės reakcijos, tikrai girdžiu ir matau, vertinu aktyvią politinę poziciją.
Labai svarbu pasakyti, kad niekas neprojektavo kultūros ministerijos, kuri veiktų prieš, bet kaip tik, kad veiktų už <...>.
Atsitiko, kaip atsitiko: aš manau, kad tai yra ženklas, jog kultūros ministras (I. Adomavičius) turėtų įdėti daugiau pastangų ir kad savo darbais jis atėjo stiprinti šią sritį“, – sakė ji.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ nebūtų koalicijoje
Premjerė įvardijo, jog po susitikimo su kultūros bendruomene, menininkai yra nepatenkinti ne patvirtintu kultūros ministru, o yra piktinamasi R. Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušros“ partija.
I. Ruginienė teigė, kad kartu su prezidentu aptarė kultūros ministro situaciją ar jo galimą atsistatydinimą. Tiesa, daugiau žinių bus antradienį po G. Nausėdos susitikimo su pačiu I. Adomavičiumi.
„Mes aptarėme šią situaciją <...>, aš pasidalinau savo įžvalgomis, nes jau su protesto dalyviais buvau susitikusi.
Reikalavimas, kad „Nemuno aušros“ koalicijoje nebūtų yra praktiškai neįgyvendinamas iš kultūros bendruomenės.
<...> Manau, teks išgirsti – kokios tos baimės, nes per susitikimą man buvo pasakyta, kad pati partija yra kliuvinys ir bėda.
Bet neišgirdau tokių detalių, kodėl ir kurioje grandyje, srityje aš galėčiau įsikišti ir tas baimes išsklaidyti“, – kalbėjo politikė.
Kaip ji pabrėžė, tai yra sudėtingas procesas, todėl reikės daug kalbėtis, kad būtų išgryninti tam tikri dalykai.
Ji taip pat prasitarė, kaip jautėsi, kada Vyriausybė, dar net net nepradėjusi savo darbų, gavo didelę kritikos bangą.
„Man čia buvo visiškai nauja situacija, kai nei sprendimų, nei veiksmų nebuvo <...> nespėjome parodyti savo darbų Vyriausybėje ir gavome didelę kritikos bangą.
Nėra ko kultūros bendruomenei nerimauti, o kaip tik siūlau įsilieti į procesą ir dalyvauti“, – atkreipė dėmesį I. Ruginienė.
Premjerė, dar kalbėdama apie gynybą, teigė, kad bus dar papildomai sėdamasi kartu su visomis parlamentinėmis partijomis, kad būtų aptarti gynybiniai aspektai: „Aš tikrai norėčiau, kad šiuo klausimu turėtume absoliučiai vienodą nuomonę“.
Įvertino, iš kur bus gaunama lėšų „dronų sienai“
Ministrė pirmininkė atsakė, iš kur būtų galima gauti papildomą pusė milijardo eurų „dronų sienai“.
„Oro gynyba yra vienas iš prioritetų ir šiandieną gynybos taryboje apie tai kalbėjome. Turime susikoncentruoti į tai kuo greičiau, šie planai skinasi kelią – pirmieji realizacijos dalykai atsiras šį rudenį.
Turėsime surasti lėšų, čia ilgas diskursas bus ir su Europos komisija, kad būtų įgyvendinta oro gynyba pilna apimtimi.
Jau buvo nuskambėjęs sanglaudos fondas, visi suprantame, kad tai galėtų būti tik tai, jeigu išeitų susiderinti su vienu iš šaltiniu (kuris nebūtų, aišku, vienintelis).
Turėtume suprasti, kad į tai investuoti turėsime iš savo biudžeto, tą jau ir darome, o 5 proc. yra ganėtinai daug. <…>
Mes, kaip valstybė, iš biudžeto, turėsime skirti taip pat“, – sakė ji.
Žadamas partijų susitarimo atnaujinimas dėl gynybos
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad I. Ruginienė žada imtis lyderystės atnaujinant partijų susitarimą dėl gynybos, teigia ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Ministrė pirmininkė planuoja inicijuoti procesą, kad tarp parlamentinių partijų būtų pasirašytas naujas nacionalinis susitarimas dėl krašto gynybos“, – sakė jis.
„Diskusijų metu taip pat galėtų būti aptarti ir „Embraer“ lėktuvų įsigijimo klausimai“, – pridūrė Vyriausybės vadovės patarėjas.
Praėjusią savaitę konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad, siekiant sumažinti kilusias diskusijas dėl šalies saugumo klausimų, partijoms reikėtų pasirašyti atnaujintą susitarimą dėl gynybos.
Ruginienė: skauda širdį dėl kultūros atstovų reakcijos, iš ministro reikalausiu pagarbos
Kultūros bendruomenei planuojant tęsti protestą prieš „aušriečių“ kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, premjerė I. Ruginienė sako iš naujosios ministerijos vadovybės reikalausianti pagarbos sektoriaus atstovams.
Tiesa, Vyriausybės vadovė priduria šiuo metu naujojo ministro iš pareigų atleisti nesvarstanti – anot jos, I. Adomavičius pirmiausia turi įrodyti gebantis kalbėtis ir „pritraukti“ kultūros bendruomenę.
„Aš noriu juos (kultūros atstovus – ELTA) išgirsti – reikalausiu pagarbos ir kad Kultūros ministerija dėtų dar daugiau pastangų priartindama kultūros bendruomenę prie savęs.
(...) Mano pasiryžimas yra spręsti jų problemas, (...) man daug metų teko dirbti su kultūros bendruomene ir aš tikrai žinau, kaip yra jiems sudėtinga, kaip trūksta finansavimo ir tas finansavimas turi ateiti“, – žurnalistams sekmadienį sakė I. Ruginienė.
„Dėl kultūros bendruomenės reakcijos – man skauda širdį, tikrai pergyvenu dėl to. Sudėtinga situacija, tikrai tokios reakcijos niekas nesitikėjo, nes tikrai rašydami programą labai daug dėmesio skyrėm kultūros bendruomenei, žinodami ir tą faktą, kad tikrai kultūra buvo nustumta per ilgą laiką į paraštes“, – tikino ji.
Premjerė pažymėjo besitikinti su kultūros bendruomene kalbėtis ne tik apie situaciją koalicijoje, tačiau ir orias sektoriuje veikiančių žmonių darbo sąlygas – pasak I. Ruginienės, esami sektoriaus darbuotojų atlyginimai yra „gėdingai maži“.
Dėl to, anot Vyriausybės vadovės, ji ketina vykti į regionus ir nuraminti tuos, kuriems naujojo ministro paskyrimas kelia nerimą.
