Šaukiamas Valstybės gynimo tarybos posėdis

„Reguliaraus VGT posėdžio metu bus apžvelgta bendra saugumo situacija regione, apsvarstyti siūlymai dėl oro erdvės gynybos pritaikymo kovai su dronų keliama grėsme, pristatyta nacionalinės divizijos projekto eiga“, – penktadienį išplatintame pranešime teigė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.
Kaip skelbta, šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Po šių įvykių tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių diskutuota apie poreikį stiprinti šalies oro gynybos infrastruktūrą bei pajėgumus.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
