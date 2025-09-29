Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šaukiamas Valstybės gynimo tarybos posėdis

2025-09-29 06:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 06:03

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį šaukia Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį. 

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį šaukia Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį. 

1

Prezidentūros teigimu, posėdyje bus svarstomi siūlymai dėl oro erdvės gynybos pritaikymo kovai su dronų keliama grėsme, pristatyta nacionalinės divizijos projekto eiga. 

„Reguliaraus VGT posėdžio metu bus apžvelgta bendra saugumo situacija regione, apsvarstyti siūlymai dėl oro erdvės gynybos pritaikymo kovai su dronų keliama grėsme, pristatyta nacionalinės divizijos projekto eiga“, – penktadienį išplatintame pranešime teigė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

Po šių įvykių tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių diskutuota apie poreikį stiprinti šalies oro gynybos infrastruktūrą bei pajėgumus.

VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.

