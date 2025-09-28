Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Nuoširdumu ir stipriu balsu 9-metė Maja užbūrė komisijos narius: „Protu nesuvokiama, kaip taip įmanoma“

2025-09-28 14:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 14:45

Majai Naidionovai vos 9-eri, tačiau ji gali pasigirti ne vienu talentu. Didžiausią savo stiprybę – dainavimą – ji išbandė „Lietuvos talentų“ scenoje. Atlikdama lietuvių liaudies dainą ji pakerėjo visus. 

Majai Naidionovai vos 9-eri, tačiau ji gali pasigirti ne vienu talentu. Didžiausią savo stiprybę – dainavimą – ji išbandė „Lietuvos talentų“ scenoje. Atlikdama lietuvių liaudies dainą ji pakerėjo visus. 

REKLAMA
0

Maja neslepia, kad yra talentinga, turi gerą balsą ir jai patinka jo klausytis. 

„Mano talentas – dainuoti. Kartais, kai dainuoju, galiu išgirsti savo balsą ir tada galvoju: wow, Maja, kokį gerą balsą turi. Ir tada galima pasidžiaugti savimi. Ir kai dainuoju savo dainas, labai faina atsipalaiduoti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Čia kai susirandi draugą ir su juo turi labai daug bendro. Tai su dainavimu yra tas pats“, – pasakoja Maja.

REKLAMA
REKLAMA

Scenoje mergaitė ruošėsi atlikti dainą „Tai gražiai gieda lakštingalėle“, tačiau prieš pat lipant ant scenos ji pradėjo abejoti, ar tikrai patiks komisijos nariams: 

REKLAMA

„Jeigu visi pradės bliauti, kad nepatinka ir po to visi 4 bus „ne“ – tai man čia tragedija būtų, scenoje apsiverkčiau“, – abejonėmis dalijasi Maja. 

Visgi Majos baimės nelaimi – teisėjus sužavi mergaitės balsas ir dainos atlikimas. 

„Pasakysiu nuoširdžiai – tu labai nustebinai mane. Su vaikais būna pavojinga, nes niekada nežinai, ar jie tiesiog žavūs, ar jie iš tikro kažką sugeba. Kai tu uždainavai, viskas ėjo kaip iš pypkės. Šaunuolė mokytoja, kad tave atitempė čia į sceną“, – pagyrų negaili M. Mikutavičius. 

REKLAMA
REKLAMA

„Maja, tu toks tyras varpelis, tavo balsas – iš širdies gelmių. Labai, labai gražu“, – sako Anželika Cholina. 

„Man protu nesuvokiama, kaip taip įmanoma dainuoti. Man buvo taip gražu, sukūrei ypatingą atmosferą“, – sako Vytautas Rumšas. 

Kokį įvertinimą išgirdo Maja, sužinokite „Lietuvos talentuose“ šį sekmadienį 19:30 val. per TV3! 

„LIETUVOS TALENTUS“ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Crazy kids“ pasirodymas „Lietuvos talentuose“ (tv3.lt koliažas)
Tikrą šou ant scenos sukūrusių trynukų pasirodymas sužavėjo teisėjus: „Man nurovė stogą“ (3)
Rūta Ščiogolevaitė ir šokių kolektyvas „Pynimėlis“ (tv3.lt koliažas)
Ščiogolevaitė paatviravo, ko jai niekada nepavyko padaryti: „Bent pamačiau, kad taip būna“ (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų