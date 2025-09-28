Nuoširdumu ir stipriu balsu 9-metė Maja užbūrė komisijos narius: „Protu nesuvokiama, kaip taip įmanoma“

Maja neslepia, kad yra talentinga, turi gerą balsą ir jai patinka jo klausytis.
„Mano talentas – dainuoti. Kartais, kai dainuoju, galiu išgirsti savo balsą ir tada galvoju: wow, Maja, kokį gerą balsą turi. Ir tada galima pasidžiaugti savimi. Ir kai dainuoju savo dainas, labai faina atsipalaiduoti.
Čia kai susirandi draugą ir su juo turi labai daug bendro. Tai su dainavimu yra tas pats“, – pasakoja Maja.
Scenoje mergaitė ruošėsi atlikti dainą „Tai gražiai gieda lakštingalėle“, tačiau prieš pat lipant ant scenos ji pradėjo abejoti, ar tikrai patiks komisijos nariams:
„Jeigu visi pradės bliauti, kad nepatinka ir po to visi 4 bus „ne“ – tai man čia tragedija būtų, scenoje apsiverkčiau“, – abejonėmis dalijasi Maja.
Visgi Majos baimės nelaimi – teisėjus sužavi mergaitės balsas ir dainos atlikimas.
„Pasakysiu nuoširdžiai – tu labai nustebinai mane. Su vaikais būna pavojinga, nes niekada nežinai, ar jie tiesiog žavūs, ar jie iš tikro kažką sugeba. Kai tu uždainavai, viskas ėjo kaip iš pypkės. Šaunuolė mokytoja, kad tave atitempė čia į sceną“, – pagyrų negaili M. Mikutavičius.
„Maja, tu toks tyras varpelis, tavo balsas – iš širdies gelmių. Labai, labai gražu“, – sako Anželika Cholina.
„Man protu nesuvokiama, kaip taip įmanoma dainuoti. Man buvo taip gražu, sukūrei ypatingą atmosferą“, – sako Vytautas Rumšas.
