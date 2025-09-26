Pirmadienį šaukiamas Valstybės gynimo tarybos posėdis

Toks susitikimas numatytas oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Anksčiau rugsėjį šalies vadovo vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sakė, kad artimiausiame VGT posėdyje turėtų būti priimti sprendimai dėl papildomo finansavimo antidroninių priemonių įsigijimui.
„Valstybės gynimo tarybos posėdyje, kuris įvyks rugsėjo 29 d., aptarsime poreikius ir, tikiuosi, pritarsime tam tikram lėšų perskirstymui, kad šiai problemai būtų skiriamas prioritetinis dėmesys pačiu artimiausiu metu“, – tuomet „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
Kaip skelbta, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Po šių įvykių tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių diskutuota apie poreikį stiprinti šalies oro gynybos infrastruktūrą bei pajėgumus.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
