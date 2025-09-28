Baletą šokantis 12-metis Herkus be žodžių paliko visus: „Užteko pirmo žingsnio ir viskas buvo aišku“

Nors daugelį berniukų į baleto pamokas atveda tėvai, Herkaus per prievartą vesti į šokius niekada nereikėjo.
„Pamačiau, kaip merginos šoka ir kaip vaikinai kilnoja merginas, ir nusprendžiau, kad aš irgi norėčiau. Tai yra geras jausmas kilnoti merginas, kai tau visi aplodismentai yra, gali nusilenkinėti publikai – taip faina“, – pasakos Herkus.
Baletą Herkus šoka daugiau nei pusę gyvenimo – jau 7 metus. Ant scenos jis pasirodys vienas, be partnerės, bet tai nesutrukdys jam sužibėti. Baigus pasirodymą tiek žiūrovai, tiek komisijos nariai negailės aplodismentų:
„Herkau, kad tu esi scenos žmogus, tai yra faktas, tai matyti jau dabar“, – komentuos Rūta Ščiogolevaitė.
„Aš nežinau, kodėl vaikai šoka baletą. Bet dievaži, tai yra gražu“, – sakys Marijonas Mikutavičius.
„Brolau, užteko pirmo žingsnio ir viskas buvo aišku“, – savo nuomone dalinsis Vytautas Rumšas.
„Atsakant į Marijono klausimą, kodėl vaikai pasirenka baletą? Kalba duomenys. Aš ne kartą esu pajautusi, kad jeigu vaikas turi duomenis, tai kūnas tiesiog prašosi to baleto. Tai, Herkau, tau buvo lygiai taip pat? Nes tavo duomenys yra idealūs baletui“, – pagyrų negailės Anželika Cholina.
Kokį įvertinimą iš teisėjų išgirs Herkus?
