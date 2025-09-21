Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Tikrą šou ant scenos sukūrusių trynukų pasirodymas sužavėjo teisėjus: „Man nurovė stogą“

„Lietuvos talentai“ – 19:30 val. per TV3!
2025-09-21 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 19:30

Jau šio sekmadienio vakarą startuos visą šeimą prie ekranų pritraukiantis naujas TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ sezonas. Ši laida įrodys, kad jokios ribos neegzistuoja – tai gali būti daina, šokis, o gal ir abu vienu metu? Tą puikiai pademonstruos trynukai iš Birštono. 

Jau šio sekmadienio vakarą startuos visą šeimą prie ekranų pritraukiantis naujas TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ sezonas. Ši laida įrodys, kad jokios ribos neegzistuoja – tai gali būti daina, šokis, o gal ir abu vienu metu? Tą puikiai pademonstruos trynukai iš Birštono. 

REKLAMA
0

„Lietuvos talentus“ stebėkite sekmadienį 19:30 val. per TV3 arba aukščiau esančioje tiesioginėje transliacijoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trynukai iš Birštono savo ryškiomis aprangomis kaip mat atkreips visų dėmesį. 

„Domas, Enrika ir Ignas – mes atvykome iš Birštono“, – visi kartu prisistatys septynmečiai, priklausantys grupei „CRAZY KIDS“.

REKLAMA
REKLAMA

„CRAZY KIDS“ pasirodymas „Lietuvos talentuose“
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „CRAZY KIDS“ pasirodymas „Lietuvos talentuose“

Trynukai ant scenos surengs tikrą šou – atliks iš dviejų kūrinių sujungtą dainą ir parodys puikius judesius bei choreografiją. Scenoje nuskambės ir žymioji grupės „Little Big“ daina „Skibidi“.

REKLAMA

„Man nurovė stogą“

Po pasirodymo visi teisėjai neslėps, kad nors to ir nesitikėjo, pasirodymas jiems patiko. 

„Aš jaučiuosi, kad man irgi 7 metai. Kažkurią akimirką pasirodė, kad man nurovė stogą. Matau tris žmogeliukus, kurie šokinėja ir dainuoja. Man atrodo, kad man patinka“, – nesulaikys juoko Vytautas Rumšas. 

„Gali būti, kad jūs užkrečiami“, – sakys Rūta Ščiogolevaitė. 

O M. Mikutavičius pasidomės, ką reiškia tas vaikų itin mėgstamas žodis „skibidi“. 

„Vaikai, tas skibidi – apie ką čia?“ – paklaus Marijonas Mikutavičius. 

„Nežinom...“ – neslėps „CRAZY KIDS“ nariai. 

Kokį verdiktą iš teisėjų išgirs šie vaikai? 

Laidą „Lietuvos talentai“ stebėkite 19:30 val. per TV3 televiziją ir aukščiau esančioje tiesioginėje transliacijoje! 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rūta Ščiogolevaitė ir šokių kolektyvas „Pynimėlis“ (tv3.lt koliažas)
Ščiogolevaitė paatviravo, ko jai niekada nepavyko padaryti: „Bent pamačiau, kad taip būna“ (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų