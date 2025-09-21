Tikrą šou ant scenos sukūrusių trynukų pasirodymas sužavėjo teisėjus: „Man nurovė stogą“

„Lietuvos talentus“ stebėkite sekmadienį 19:30 val. per TV3 arba aukščiau esančioje tiesioginėje transliacijoje.
Trynukai iš Birštono savo ryškiomis aprangomis kaip mat atkreips visų dėmesį.
„Domas, Enrika ir Ignas – mes atvykome iš Birštono“, – visi kartu prisistatys septynmečiai, priklausantys grupei „CRAZY KIDS“.
Trynukai ant scenos surengs tikrą šou – atliks iš dviejų kūrinių sujungtą dainą ir parodys puikius judesius bei choreografiją. Scenoje nuskambės ir žymioji grupės „Little Big“ daina „Skibidi“.
„Man nurovė stogą“
Po pasirodymo visi teisėjai neslėps, kad nors to ir nesitikėjo, pasirodymas jiems patiko.
„Aš jaučiuosi, kad man irgi 7 metai. Kažkurią akimirką pasirodė, kad man nurovė stogą. Matau tris žmogeliukus, kurie šokinėja ir dainuoja. Man atrodo, kad man patinka“, – nesulaikys juoko Vytautas Rumšas.
„Gali būti, kad jūs užkrečiami“, – sakys Rūta Ščiogolevaitė.
O M. Mikutavičius pasidomės, ką reiškia tas vaikų itin mėgstamas žodis „skibidi“.
„Vaikai, tas skibidi – apie ką čia?“ – paklaus Marijonas Mikutavičius.
„Nežinom...“ – neslėps „CRAZY KIDS“ nariai.
Kokį verdiktą iš teisėjų išgirs šie vaikai?
Laidą „Lietuvos talentai“ stebėkite 19:30 val. per TV3 televiziją ir aukščiau esančioje tiesioginėje transliacijoje!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!