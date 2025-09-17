„Lietuvos talentai“ įrodys, kad jokios ribos neegzistuoja – tai gali būti daina, šokis, cirko triukas, muzikinis eksperimentas ar visiškai neįprastas gebėjimas, kurio nė nesitikėtum pamatyti scenoje. Ši įvairovė ir yra projekto esmė bei stiprybė, dėl kurios į sceną ateina visi tie, kurie svajoja atskleisti savo unikalumą.
Gabiausius šalies žmones šį kartą vertins ne tik hitų autorius bei TV3 laidų vedėjas Marijus Mikutavičius, bet ir po daugiau nei 10 metų į „Lietuvos talentus“ sugrįžtanti charizmatiškoji dainininkė Rūta Ščiogolevaitė. Jos akylumas ir jautrumas ne kartą padėjo atpažinti ryškiausius talentus.
Atskleidė, kas teisėju bus pirmą kartą
Tikra staigmena žiūrovams bei dalyviams taps ir dar du profesionalai, kurie teisėjo kėdes išbandys patį pirmą kartą. Tai – choreografė bei režisierė Anželika Cholina ir aktorius bei televizijos laidų vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis. Visi keturi teisėjai pasiruošę atrasti ne tik stiprius balsus ar profesionalius šokėjus, bet ir tuos, kurie geba nustebinti savo išskirtinumu.
Anot R. Ščiogolevaitės, šis projektas visada buvo apie įvairovę – tiek scenoje, tiek žiūrovų reakcijose.
„Tikiuosi, kad šiemet pasirodymai bus labai įvairūs – nuo subtilių, jautrių ir trapių talentų, kuriuos reikia padrąsinti, iki drąsių, ryškių ar net provokuojančių pasirodymų, kurie skatintų diskusijas ir keltų iššūkius teisėjams. O kartais tai gali reikšti net nedidelį ginčą scenoje su dalyviu. Tačiau būtent tai yra viena įdomiausių šio darbo dalių, leidžianti įvertinti talento stiprybę, originalumą bei drąsą“, – užtikrintai kalba Rūta.
Tiesa, ir pati Rūta, grįžtanti į projektą po pertraukos, jaučiasi jau kitokia. Žinoma moteris ne tik pati pasipildė nauja patirtimi, bet taip pat naujai ketina pažvelgti ir į dalyvių vertinimą.
„Anksčiau dalyvius vertindavau emocingiau, leisdavau sau pasiduoti pirmam įspūdžiui. Dabar ketinu vertinti ypač atsakingai – stengsiuosi įžvelgti kiekvieno dalyvio individualumą, potencialą“, – sako ji.
Ši patirtis ir naujas etapas teisėjavime Rūtai kelia ne tik profesinį susijaudinimą, bet ir asmeninį jaudulį. Jai įdomu pamatyti, kaip publikos reakcija atspindės jos pačios pasikeitimus bei brandą.
„Man labai įdomu, kaip po tiek metų į mane sureaguos publika, nes patys pirmieji talentai buvo su manimi kartu, ir tai buvo visiškai kitoks mano etapas – kaip atlikėjos, kaip žmogaus gyvenime. Įdomu, ar jie mane lygins, ką pasakys. Ir man pačiai labai įdomu, kaip jausiuosi – ar tas pasikeitimas, natūrali branda atneš kažką daugiau, ar kaip tik pasigesiu tos jaunystės, kai pasiduodavau emocijų jūrai“, – sako teisėja.
Rūta taip pat atkreipia dėmesį į projekto svarbą šalies kultūrai ir talentų ugdymui. Ji pabrėžia, kad šis projektas suteikia platformą parodyti savo gebėjimus bei suteikia pasitikėjimo savimi.
„Toks projektas kaip „Lietuvos talentai“ yra neabejotinai reikalingas, nes, pirmiausia, jis parodo, kokie mes visi esame skirtingi, įvairūs, kiek daug yra skirtingų veiklų, ir kiek daug galime pasiekti valios pastangomis“, – kalba R. Ščiogolevaitė.
Dainininkė intriguoja, kad jau nuo pat pirmos šio sezono laidos sekmadienį galima tikėtis pačių įvairiausių pasirodymų. „Šioje scenoje tikrai galima tikėtis visko“, – sako R. Ščiogolevaitė.
Pirmoji šio sezono „Lietuvos talentų“ laida – jau šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
