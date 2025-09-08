TV3 televizijos eteryje – naujas veidas: prie laidos vairo stos su garsiu Lietuvos vedėju

Naujo sezono anonsas:
Naujoje laidoje – naujas veidas
Naujame TV3 žiniasklaidos grupės sezone bus išties sunku atsitraukti nuo „Istorijų, pakeitusių Lietuvą“. Naujoje laidoje atversime keletą puslapių atgal, kad naujai pažvelgtume į svarbiausius, garsiausius ir labiausiai mus sukrėtusius įvykius. O kartu – bandysime suprasti, kaip tai paveikė mus ir mūsų Lietuvą. Ko tai išmokė ir ką daryti, kad nepasikartotų?
Tačiau įspėjame – kalbėti be humoro apie kai kuriuos iš šių įvykių bus sunku, tad, žinoma, netrūks ir jo. Todėl vedėjų duete išvysite ne tik Artūrą Anužį, bet ir į televiziją žengiantį komiką Kristoforą Vaidutį Jankauską. Kalbėdamas su naujienų portalu tv3.lt naujasis eterio veidas neslepia – tokio pasiūlymo sulaukti nesitikėjo.
„Šis pasiūlymas mano buvo išties netikėtas – nė negalvojau, kad kažkas mane pastebi. Ilgai nesvarsčiau, ar reikėtų to imtis, mat šios laidos konceptas – labai įdomus, nieko panašaus Lietuvoje nesu matęs.
Rimtas istorijas bandysime papasakoti ir su humoru, ir su ironija, ir netgi su tokia satyra. Žinoma, nepasišaipydami iš laidos herojų ir nukentėjusiųjų, nes čia tikrai netrūks ir kriminalų“, – intrigavo naujasis televizijos veidas.
Istorijos mokslas – toli gražu nesvetimas
Kristoforas – komikas, rengiantis stand-up pasirodymus, tačiau laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ tema jam toli gražu nėra svetima. Pasirodo, jis Vilniaus universitete baigė istorijos studijas, tad prie vedėjo vairo stoja ne tik su humoru, bet ir su žiniomis.
„Mokykloje istorija buvo tas dalykas, kuris man sekėsi geriausiai ir buvo įdomus, todėl nusprendžiau šį dalyką studijuoti. Tiesa, turiu pripažinti – tai buvo tik planas B, nes nepavyko tapti aktoriumi, – juokėsi jis. – Tema nesvetima ir dėl to, nes esu gimęs 90-aisiais, tad kai kuriuos įvykius dar šviežiai prisimenu iki šiol. Žinoma, kai kurie pasimiršę, bet rašant laidos scenarijus visi prisiminimai vėl iškyla.“
Tiesa, Kristoforas neslepia – iki šiol istorijos studijų diplomas jam gyvenime pravertęs nebuvo. Tačiau studijų laikus komikas prisimena su šypsena.
„Istorijos studijų metu mes skaitome labai daug įvairiausios informacijos, o tai padėjo išsiugdyti kritinį mąstymą ir atskirti, kas yra tiesa, o kas – ne“, – tikino pašnekovas.
Toks iššūkis – pirmą kartą gyvenime
Prie TV laidos vedėjo vairo Kristoforas stos pirmą kartą savo gyvenime. Komikas atviras – jaučia ne tik didelę atsakomybę, bet ir jaudulį.
„Neslėpsiu – tikrai jaudinuosi. Man tai yra visiškai nauja, dar neliesta erdvė, tad kartu – ir didelis iššūkis. Jaučiu didelę atsakomybę ne tik kaip vedėjas, bet ir už visą scenarijaus rašytojų komandą, su kuria prie to dirbame. Galiu išduoti, kad laidoje bus tikrai daug komedijos elementų, tad toks formatas yra visiškai neįprastas.
Stand-up scenoje esu vienas, tamsoje stoviu prieš žmones ir žinau, ką sakysiu. O čia bus rimti pašnekovai bei rimtas kolega. Tad didžiausias iššūkis šioje rimtoje erdvėje bus įnešti naujos spalvos. Bus įdomu!“ – šyptelėjo jis.
