Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Džiugi diena TV3 meteorologo Naglio Šulijos gyvenime: prieš ją sulaukė 1 netikėtos staigmenos

2025-08-13 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 13:55

Rugpjūčio 13-ąją vienas žymiausių TV3 žiniasklaidos grupės veidų Naglis Šulija švenčia savo gimtadienį. Žymus astrologas bei meteorologas atskleidė, kas jo laukia šią ypatingą dieną ir papasakojo, koks nutikimas įvyko dar prieš gimtadienį.

Rugpjūčio 13-ąją vienas žymiausių TV3 žiniasklaidos grupės veidų Naglis Šulija švenčia savo gimtadienį. Žymus astrologas bei meteorologas atskleidė, kas jo laukia šią ypatingą dieną ir papasakojo, koks nutikimas įvyko dar prieš gimtadienį.

REKLAMA
2

Naglis Šulija šiandien švenčia gimtadienį, tačiau atsiveria, jog visa šventė vyks vakare, tarp artimiausių žmonių:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Švęsiu, tiesą pasakius, labai kukliai. Atvažiuos sūnūs, šeimos nariai ir ateis pora kaimynų. Tarp artimųjų pasikalbėjome, tai atvažiuos tie, kas turi galimybę“.

REKLAMA
REKLAMA

Naglis Šulija
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naglis Šulija

Išankstinę dovaną jau gavo

Nors dovanoti dovanas sau gimtadienio proga patinka daugeliui, Naglis atsiveria, jog nieko sau nepadovanojo, nes nesugalvojo, kas tai galėtų būti, tačiau pasakoja, kad vieną iš išankstinių dovanų gavo vakar:

REKLAMA

„Vakar buvo maloni staigmena. Kadangi gyvenu Dvarčionyse ir esu bendruomenės narys, tai vakar buvo ypatingas vakaras – meteorų lietus. Aš dvarčioniškius pakviečiau pažiūrėti šito reiškinio, na ir susirinko netikėtai daug žmonių. Kiekis gal siekė apie 100. Tikrai daug žmonių. Tai labai maloniai nuteikė, jog turiu aplink tiek žmonių“.

Atsivėręs apie prabėgusius metus pasakoja, jog metai buvo darbingi ir geri: 

„Įvyko visokių tokių malonių atradimų, tačiau stebuklų neįvyko“.

Palinkėjimas sau

Naglis sau gimtadienio proga skiria palinkėjimą, nenorėdamas nieko keisti:

„Linkiu sau ir toliau gyventi pilnakraujį gyvenimą, toliau sportuoti, toliau draugauti su žmonėmis, kurie man artimi ir toliau dirbti savo mylimą darbą. Tai yra viskas, ko aš noriu“.

Astrologija – neatsiejama Naglio gyvenimo dalis, todėl vyras nepraleido progos pažiūrėti, ką žvaigždės rodo pačiam:

„Turėsiu naujų bendraminčių. Jie jau atsiranda. Turėtų ateiti daugiau žmonių, kurie galvos taip kaip aš, arba aš galvosiu taip, kaip jie. Tokia bendraminčių gija“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų