Džiugi diena TV3 meteorologo Naglio Šulijos gyvenime: prieš ją sulaukė 1 netikėtos staigmenos

Naglis Šulija šiandien švenčia gimtadienį, tačiau atsiveria, jog visa šventė vyks vakare, tarp artimiausių žmonių:
„Švęsiu, tiesą pasakius, labai kukliai. Atvažiuos sūnūs, šeimos nariai ir ateis pora kaimynų. Tarp artimųjų pasikalbėjome, tai atvažiuos tie, kas turi galimybę“.
Išankstinę dovaną jau gavo
Nors dovanoti dovanas sau gimtadienio proga patinka daugeliui, Naglis atsiveria, jog nieko sau nepadovanojo, nes nesugalvojo, kas tai galėtų būti, tačiau pasakoja, kad vieną iš išankstinių dovanų gavo vakar:
„Vakar buvo maloni staigmena. Kadangi gyvenu Dvarčionyse ir esu bendruomenės narys, tai vakar buvo ypatingas vakaras – meteorų lietus. Aš dvarčioniškius pakviečiau pažiūrėti šito reiškinio, na ir susirinko netikėtai daug žmonių. Kiekis gal siekė apie 100. Tikrai daug žmonių. Tai labai maloniai nuteikė, jog turiu aplink tiek žmonių“.
Atsivėręs apie prabėgusius metus pasakoja, jog metai buvo darbingi ir geri:
„Įvyko visokių tokių malonių atradimų, tačiau stebuklų neįvyko“.
Palinkėjimas sau
Naglis sau gimtadienio proga skiria palinkėjimą, nenorėdamas nieko keisti:
„Linkiu sau ir toliau gyventi pilnakraujį gyvenimą, toliau sportuoti, toliau draugauti su žmonėmis, kurie man artimi ir toliau dirbti savo mylimą darbą. Tai yra viskas, ko aš noriu“.
Astrologija – neatsiejama Naglio gyvenimo dalis, todėl vyras nepraleido progos pažiūrėti, ką žvaigždės rodo pačiam:
„Turėsiu naujų bendraminčių. Jie jau atsiranda. Turėtų ateiti daugiau žmonių, kurie galvos taip kaip aš, arba aš galvosiu taip, kaip jie. Tokia bendraminčių gija“.
