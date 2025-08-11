Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai dėl orų siunčia 2 žinias: viena bloga, kita – gera

2025-08-11 06:01
2025-08-11 06:01

Šiandien šalyje be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai šilumos, praneša meteo.lt sinoptikai.

Šiandien šalyje be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 20–25 laipsniai šilumos, praneša meteo.lt sinoptikai.

O štai antradienio naktį vietomis, dieną daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienio dieną rytiniuose rajonuose kai kur trumpai palynos. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje iki 16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 57 cm per parą. Vakarinėje dalyje kai kur kilimas iki 42 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 11–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Apie tai, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis, TV3 Žiniose kalbėjo ir sinoptikas Naglis Šulija. Plačiau – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

