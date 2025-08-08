Orai staiga pasikeis: štai kas laukia Lietuvos

Anot jo, oro temperatūra artimiausią naktį bus tokia, prie kokios jau esame įpratę – paryčiais vyraus 11–13 laipsnių šilumos, prie jūros bus maždaug 16–18 laipsnių. Ramią ir saulėtą dieną oras nesunkiai sušils iki 22–24, šalies pietuose kur nors iki 27 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, šeštadienis bus išties puikus. Kur nors truputį palynos tiktai šį vakarą, vėliau vyraus menkai debesuotas arba visai giedras dangus. Nebelis, naktį kai kur suboluos rūkas, diena saulėta“ , – nurodo sinoptikas.
O jau naktį atvės iki 11–13, prie jūros 16–18 laipsnių, dieną šils iki 22–24, kai kur 27 laipsnių šilumos.
2025 vasara Lietuvoje
Po šilto šeštadienio – pokyčiai
Sekmadienio naktis menkai debesuota ir žvaigždėta, ryto valandomis lietus prasidės pajūryje. Dieną vasariškas lietus kurį laiką lis visur, tik ne visur iš karto. Vietomis lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį atvės iki 13–15, prie jūros 17 laipsnių, dieną šils iki 23–25, šalies vakaruose 20–22 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį lietaus tikimybė menka, dieną kai kur trumpai palis, galbūt ir su perkūnija. Naktį vėl atvės iki 13–15, prie jūros bus 16–18, dieną šils iki 21–23 laipsnių šilumos.
Į Lietuvą atėjo audra
Vėliau orai bus nevienodi – pirmoje savaitės pusėje jie bus gaivūs, antroje – saulėti ir karšti.
„Ką gi, yra vilčių, kad netolimoje ateityje užsuks ir vasara karštoji. Kelioms dienoms, atrodo, bet vis tiek smagu“, – sako sinoptikas.
