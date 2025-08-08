Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai staiga pasikeis: štai kas laukia Lietuvos

2025-08-08 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 17:55

Šiandien Lietuvoje vyravo debesuoti orai, vietomis palijo. Šį vakarą debesys gana sparčiai tirps, nyks ir daug kur atsivers giedras dangus. Kur nors palynos tiktai temstant. Kai kur suboluos rūkas. Diena bus menkai debesuota ir saulėta, lietaus tikimybė menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Šiandien Lietuvoje vyravo debesuoti orai, vietomis palijo. Šį vakarą debesys gana sparčiai tirps, nyks ir daug kur atsivers giedras dangus. Kur nors palynos tiktai temstant. Kai kur suboluos rūkas. Diena bus menkai debesuota ir saulėta, lietaus tikimybė menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
1

Anot jo, oro temperatūra artimiausią naktį bus tokia, prie kokios jau esame įpratę – paryčiais vyraus 11–13 laipsnių šilumos, prie jūros bus maždaug 16–18 laipsnių. Ramią ir saulėtą dieną oras nesunkiai sušils iki 22–24, šalies pietuose kur nors iki 27 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, šeštadienis bus išties puikus. Kur nors truputį palynos tiktai šį vakarą, vėliau vyraus menkai debesuotas arba visai giedras dangus. Nebelis, naktį kai kur suboluos rūkas, diena saulėta“ , – nurodo sinoptikas.

REKLAMA
REKLAMA

O jau naktį atvės iki 11–13, prie jūros 16–18 laipsnių, dieną šils iki 22–24, kai kur 27 laipsnių šilumos.

REKLAMA

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Po šilto šeštadienio – pokyčiai

Sekmadienio naktis menkai debesuota ir žvaigždėta, ryto valandomis lietus prasidės pajūryje. Dieną vasariškas lietus kurį laiką lis visur, tik ne visur iš karto. Vietomis lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį atvės iki 13–15, prie jūros 17 laipsnių, dieną šils iki 23–25, šalies vakaruose 20–22 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienio naktį lietaus tikimybė menka, dieną kai kur trumpai palis, galbūt ir su perkūnija. Naktį vėl atvės iki 13–15, prie jūros bus 16–18, dieną šils iki 21–23 laipsnių šilumos.

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Vėliau orai bus nevienodi – pirmoje savaitės pusėje jie bus gaivūs, antroje – saulėti ir karšti.

„Ką gi, yra vilčių, kad netolimoje ateityje užsuks ir vasara karštoji. Kelioms dienoms, atrodo, bet vis tiek smagu“, – sako sinoptikas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglis Šulija atskleidė, ar sulauksime orų pokyčių: štai ko tikėtis (tv3.lt fotomontažas)
Naglis Šulija atskleidė, ar sulauksime orų pokyčių: štai ko tikėtis (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų