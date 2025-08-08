Lietus niekur nesitrauks: sinoptikai atskleidžia, koks laukia savaitgalis

Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24.
Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 39 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–24, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose – 19, Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
