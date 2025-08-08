Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietus niekur nesitrauks: sinoptikai atskleidžia, koks laukia savaitgalis

2025-08-08 06:39 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-08 06:39

Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietus niekur nesitrauks, tačiau temperatūra išliks maloni.

Sinoptikai praneša, kad savaitgalį lietus niekur nesitrauks, tačiau temperatūra išliks maloni.

0

Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24.

Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 39 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–24, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose – 19, Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

