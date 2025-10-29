„Norėjome iki dangaus pašokti“: Nojus po trejų metų žengė pirmuosius savarankiškus žingsnius

Vos gimusio berniuko tėvams medikai vardijo sunkias diagnozes: abiejų kojų nejautrumas, klubų išnirimas, įgimta šleivapėdystė bei nervų sistemos vystymosi pažeidimas, pasireiškiantis raumenų silpnumu, rašoma pranešime spaudai.
„Jis net nepastovėdavo. Laikydavosi už vaikštynės, sunkiai perkėlinėjo kojas, jo klubai buvo išnirę, ne savo vietoje. Kiekvienas žingsnis jam būdavo skausmingas. To, kad jis kalbės ir vaikščios, man niekas nežadėjo... Tik aš viena nesustojau galvoti, kad mums pavyks“, – kalba Nojaus mama Rita.
Tačiau Nojus įrodė esantis kovotojas. Jo tėvai – taip pat. Ir nors prašyti pagalbos buvo sunku, būtent tai tapo lemtingu šeimos žingsniu į pokyčius.
„Patiems, savo lėšomis, būtų buvę neįmanoma. Šį stebuklą sukūrė ir gerų žmonių valia, ir „Išsipildymo akcija“, – matydama sūnaus pokyčius, dėkingumo pilna širdimi sako Nojaus mama.
Išsipildė didžiausia svajonė
Ir iš tiesų – prie projekto prisidėjusių žmonių dėka šeimai buvo suteikta galimybė apsilankyti intensyviose reabilitacijose Slovakijoje bei Lenkijoje.
Jų metu paaiškėjo, kad Nojui reikalinga klubų operacija. Ji ne tik praėjo sėkmingai, bet ir leido pasiekti stebuklą – Nojus pradėjo žingsniuoti pats.
„Didžiausia mūsų svajonė buvo pamatyti jo žingsnius. Norėjome pašokti iki dangaus! Ėjome ir kiekvieną dieną filmavome, fotografavome, stebėjomės. Džiaugsmas – to nenupasakosi... Tikrai nenupasakosi, tai reikia patirti“, – sako berniuko mama.
Šiandien Nojus ir toliau sparčiai tobulėja – jis vaikšto su kojų įtvarais, kasdien mankštinasi ir džiaugiasi galimybe judėti.
„Jaučiu begalinę laimę – net ir svajonėse negalėjau pasvajoti apie tai, kad jis eis. To mums niekas nežadėjo. <...> Tai – toks lauktas momentas, kad jis žengtų savarankiškai pats, išlaikytų savo kūną. Čia pati didžiausia svajonė, kurios išsipildymo aš laukiau trejus metus. Pagaliau ji išsipildė“, – džiaugsmo neslepia mama.
Ritos teigimu, būtent TV3, „Išsipildymo akcija“ ir visi neabejingi žmonės tapo kertine priežastimi, kuri jų sūnui šiandien leidžia vaikščioti.
„Surėmę pečius išties galime daugiau“, – sako Nojaus mama.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: www.isipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.
