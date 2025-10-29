Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Išsipildymo akcija

„Norėjome iki dangaus pašokti“: Nojus po trejų metų žengė pirmuosius savarankiškus žingsnius

2025-10-29 15:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 15:51

TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Išsipildymo akcija“ kasmet įrodo, kad susivieniję galime sukurti stebuklus. Tą patvirtina ir vieno iš šios akcijos herojų, keturmečio Nojaus istorija. Šiandien berniuko šeima negalėtų būti laimingesnė – nors medikai sakė priešingai, visų geros valios žmonių dėka jų sūnus ne tik sparčiai tobulėja, bet ir žengia pirmuosius savarankiškus žingsnius. Ir tuo mėgaujasi!

Mažasis Nojus (nuotr. stop kadras)
7

TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Išsipildymo akcija“ kasmet įrodo, kad susivieniję galime sukurti stebuklus. Tą patvirtina ir vieno iš šios akcijos herojų, keturmečio Nojaus istorija. Šiandien berniuko šeima negalėtų būti laimingesnė – nors medikai sakė priešingai, visų geros valios žmonių dėka jų sūnus ne tik sparčiai tobulėja, bet ir žengia pirmuosius savarankiškus žingsnius. Ir tuo mėgaujasi!

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos gimusio berniuko tėvams medikai vardijo sunkias diagnozes: abiejų kojų nejautrumas, klubų išnirimas, įgimta šleivapėdystė bei nervų sistemos vystymosi pažeidimas, pasireiškiantis raumenų silpnumu, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Mažasis Nojus
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mažasis Nojus

„Jis net nepastovėdavo. Laikydavosi už vaikštynės, sunkiai perkėlinėjo kojas, jo klubai buvo išnirę, ne savo vietoje. Kiekvienas žingsnis jam būdavo skausmingas. To, kad jis kalbės ir vaikščios, man niekas nežadėjo... Tik aš viena nesustojau galvoti, kad mums pavyks“, – kalba Nojaus mama Rita.

REKLAMA

Tačiau Nojus įrodė esantis kovotojas. Jo tėvai – taip pat. Ir nors prašyti pagalbos buvo sunku, būtent tai tapo lemtingu šeimos žingsniu į pokyčius.

„Patiems, savo lėšomis, būtų buvę neįmanoma. Šį stebuklą sukūrė ir gerų žmonių valia, ir „Išsipildymo akcija“, – matydama sūnaus pokyčius, dėkingumo pilna širdimi sako Nojaus mama.

Išsipildė didžiausia svajonė

Ir iš tiesų – prie projekto prisidėjusių žmonių dėka šeimai buvo suteikta galimybė apsilankyti intensyviose reabilitacijose Slovakijoje bei Lenkijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Jų metu paaiškėjo, kad  Nojui reikalinga klubų operacija. Ji ne tik praėjo sėkmingai, bet ir leido pasiekti stebuklą – Nojus pradėjo žingsniuoti pats.

„Didžiausia mūsų svajonė buvo pamatyti jo žingsnius. Norėjome pašokti iki dangaus! Ėjome ir kiekvieną dieną filmavome, fotografavome, stebėjomės. Džiaugsmas – to nenupasakosi... Tikrai nenupasakosi, tai reikia patirti“, – sako berniuko mama.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiandien Nojus ir toliau sparčiai tobulėja – jis vaikšto su kojų įtvarais, kasdien mankštinasi ir džiaugiasi galimybe judėti.

„Jaučiu begalinę laimę – net ir svajonėse negalėjau pasvajoti apie tai, kad jis eis. To mums niekas nežadėjo. <...>  Tai – toks lauktas momentas, kad jis žengtų savarankiškai pats, išlaikytų savo kūną. Čia pati didžiausia svajonė, kurios išsipildymo aš laukiau trejus metus. Pagaliau ji išsipildė“, – džiaugsmo neslepia mama.

REKLAMA

Ritos teigimu, būtent TV3, „Išsipildymo akcija“ ir visi neabejingi žmonės tapo kertine priežastimi, kuri jų sūnui šiandien leidžia vaikščioti.

„Surėmę pečius išties galime daugiau“, – sako Nojaus mama.

Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas.

Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.

REKLAMA

Norintiems paaukoti daugiau: www.isipildymoakcija.lt

„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma Perlas Go.

Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.

„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė Grant Thornton Baltic.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų