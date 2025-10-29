Kalendorius
Plinta į siaubingą avariją patekusio vilniečio tėčio įrašas: visų prašo tik vieno

Vakar, spalio 27-ąją, socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vilniečio tėčio Raimondo Pasternackio įrašas apie siaubingą jų šeimai nutikusią nelaimę. Šių metų liepos 27-ąją į avariją papuolė motorolerį vairavęs jo sūnus Adrianas, kuris per stebuklą liko gyvas, tačiau dabar kenčia nuo skaudžių avarijos pasekmių.

Tėtis pasidalijo įrašu prašydamas pagalbos, nes dabar jo sūnui reikalingas gydymas Vokietijoje.

Siaubinga avarija gyvenimą apvertė aukštyn kojomis

Socialiniame tinkle „Instagram“ R. Pasternackis pasidalijo savo sūnaus Adriano istorija ir prašė visų pagalvos. Įraše tėtis pasakojo, kad priešais Adrianą važiavęs automobilis staiga sustojo, o norėdamas išvengti smūgio sūnus užvažiavo ant kelkraščio ir įvažiavo tiesiai į atitvarus.

„Daugelis mūsų vis klausia, kaip laikosi Adrianas ir kokioje stadijoje dabar esame. Jau kurį laiką tylėjome…Tik patys artimiausi žino, kas nutiko.

Šiandien – lygiai trys mėnesiai po avarijos.

Ir jaučiame, kad atėjo metas pasidalinti mūsų istorija.

Liepos 27-osios popietė mūsų šeimai tapo riba tarp „prieš“ ir „po“.

Tą dieną mūsų vaikas pateko į baisią motorolerio avariją. Priešais jį važiavusi mašina staiga, be priežasties, sustojo. Norėdamas išvengti smūgio, jis negalėjo sukti į kairę – priešais atvažiuojanti mašina. Liko tik dešinė – kelkraštis, žvyras, smėlis ir tie nelaimingi atitvarai…

Smūgis buvo siaubingas. Dešinė koja – atviras lūžis, pažeisti, „nunešti“ minkštieji audiniai.

Mašinos nuvažiavo.

Jo gyvybę išgelbėjo dviratininkas Mindaugas, kuris išgirdo garsų smūgį ir klyksmą.

Jis atmynė, stabdė automobilius, kad kas nors padėtų, suteiktų pirmąją pagalbą.

Sustojo jauna pora, kuri uždėjo turniketą.

Greitosios pagalbos teko laukti net 40 minučių – per tą laiką Adrianas neteko daug kraujo.

Atvykus į ligoninę – skubi operacija, reanimacija, kova už gyvybę.

Po savaitės reanimacijoje Adrianas buvo perkeltas į suaugusiųjų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyrių.

Laukė daugiau nei 9 valandų trukmės operacija.

Dviejų nuostabių gydytojų – Karolio Baužio ir Mindaugo Jasinsko ir jų suburtos komandos – dėka įvyko stebuklas

Jie padarė viską, kas buvo įmanomai geriausia.

Tam prireikė sustatyti kaulus, perkelti platųjį nugaros raumenį ant blauzdikaulio, o nuo abiejų šlaunų atlikti odos persodinimus.

Dar trys paros reanimacijoje – begalė skausmo, baimės, vilties…

Per šiuos tris mėnesius išgyvenome daugiau, nei telpa žodžiuose.

Adrianas – tikras kovotojas.

Jo trauma itin sunki: kaulai dar neoperuoti, o tolimesniam gydymui reikalinga vidinė fiksacija – vinies įstatymo operacija.

Šiuo metu koja sutvirtinta išoriniu fiksatoriumi, jis negali judinti pėdos ir pirštų.

Dalinai jaučia kai kuriuos nervus ir raumenis, kelias į pasveikimą bus ilgas ir sudėtingas.

Šiandien matome viltį – operaciją, gydymą bei reabilitaciją Vokietijoje, kur gydytojai suteikia realią galimybę, kad mūsų vaikas vėl galės stotis ant kojų.

Kviečiame dalintis šia istorija ir prisidėti savo šiluma prie Adriano didžiulio noro kuo greičiau žengti pirmuosius žingsnius, grįžti į pilnavertį gyvenimą, mokyklą, į savo svajones.

Aukoti galite tiesiai į fondo sąskaitą, paskirtyje nurodydami:

PARAMA ADRIANO GYDYMUI

RIMANTO KAUKĖNO PARAMOS GRUPĖ

Teisinė forma- Labdaros ir paramos fondas

Sąskaitos nr: LT157290099004529973

Bankas- CITADELE

Paskirtis: PARAMA ADRIANO GYDYMUI

Kiekvienas jūsų žodis, pasidalijimas ir palaikymas – tai dar vienas žingsnis link stebuklo.

Ačiū, kad esate šalia“, – įraše rašė tėtis.

