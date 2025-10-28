Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje girtas „Renault“ vairuotojas trenkėsi į tilto atitvarus – tik per plauką nepasikartojo siaubinga tragedija

2025-10-28 11:28 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-28 11:28

Antradienio rytą, apie 10 valandą, ant Alytaus Tūkstantmečio tilto – dar vienas eismo įvykis. Policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad automobilis „Renault" trenkėsi į tilto atitvarus.

Avarija (AlytusPlius.lt nuotr.)
4

Antradienio rytą, apie 10 valandą, ant Alytaus Tūkstantmečio tilto – dar vienas eismo įvykis. Policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad automobilis „Renault“ trenkėsi į tilto atitvarus.

0

Į įvykio vietą buvo iškviesti ir ugniagesiai gelbėtojai.

Atvykę policijos pareigūnai patikrino vairuotoją blaivumą. Jam pirmu „pūtimu” nustatytas 1,85 promilės girtumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykio vietoje dirba AlytusPlius.lt žurnalistė.

Apie avarijos priežastis ir aplinkybes informuosime vėliau.

Siaubinga avarija: medikai gaivino vyrą, tačiau nesėkmingai – mirė vietoje

Kaip jau rašėme penktadienį, Alytuje, Normandijos-Nemuno gatvėje, važiuojant link Tūkstantmečio tilto, įvyko didelė avarija. Čia susidūrė du automobiliai

Pranešimas apie įvykį gautas 15 val. 42 min. Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko tuomet, kai „Škoda“ automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su „Mercedes Benz“.

Eismo įvykis Alytaus r.
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eismo įvykis Alytaus r.

Kaip 16 val. 42 min. informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, „Škoda“ automobilį vairavęs 53 metų vyras neišgyveno.

„Mercedes Benz“ vairavo tokio paties amžiaus moteris ir vaikas (2016 gim.) – jie nenukentėjo.

„Policija ragina vairuotojus būti itin atsargiems rudens keliuose – dėl lietaus, prasto matomumo ir slidžios dangos eismo sąlygos išlieka sudėtingos. Pasirinkite saugų greitį, laikykitės atstumo ir būkite dėmesingi – nuo jūsų sprendimų priklauso gyvybės“, – rašoma policijos pranešime.

