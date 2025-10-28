Alytuje girtas „Renault“ vairuotojas trenkėsi į tilto atitvarus – tik per plauką nepasikartojo siaubinga tragedija

Į įvykio vietą buvo iškviesti ir ugniagesiai gelbėtojai.
Atvykę policijos pareigūnai patikrino vairuotoją blaivumą. Jam pirmu „pūtimu” nustatytas 1,85 promilės girtumas.
Įvykio vietoje dirba AlytusPlius.lt žurnalistė.
Apie avarijos priežastis ir aplinkybes informuosime vėliau.
Siaubinga avarija: medikai gaivino vyrą, tačiau nesėkmingai – mirė vietoje
Kaip jau rašėme penktadienį, Alytuje, Normandijos-Nemuno gatvėje, važiuojant link Tūkstantmečio tilto, įvyko didelė avarija. Čia susidūrė du automobiliai
Pranešimas apie įvykį gautas 15 val. 42 min. Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko tuomet, kai „Škoda“ automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su „Mercedes Benz“.
Kaip 16 val. 42 min. informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, „Škoda“ automobilį vairavęs 53 metų vyras neišgyveno.
„Mercedes Benz“ vairavo tokio paties amžiaus moteris ir vaikas (2016 gim.) – jie nenukentėjo.
„Policija ragina vairuotojus būti itin atsargiems rudens keliuose – dėl lietaus, prasto matomumo ir slidžios dangos eismo sąlygos išlieka sudėtingos. Pasirinkite saugų greitį, laikykitės atstumo ir būkite dėmesingi – nuo jūsų sprendimų priklauso gyvybės“, – rašoma policijos pranešime.
