Siaubinga avarija Alytuje: medikai gaivino vyrą, tačiau nesėkmingai – mirė vietoje

Pranešimas apie įvykį gautas 15 val. 42 min. Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko tuomet, kai „Škoda“ automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su „Mercedes Benz“.
Kaip 16 val. 42 min. informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, „Škoda“ automobilį vairavęs 53 metų vyras neišgyveno.
„Mercedes Benz“ vairavo tokio paties amžiaus moteris. Duomenų dėl jos būklės kol kas nėra.
