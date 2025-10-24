Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubinga avarija Alytuje: medikai gaivino vyrą, tačiau nesėkmingai – mirė vietoje

2025-10-24 17:00 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-24 17:00

Alytuje, Normandijos-Nemuno gatvėje, važiuojant link Tūkstantmečio tilto, penktadienį įvyko didelė avarija. Čia susidūrė su automobiliai. Įvykio vietoje dirba visos tarnybos.

Avarija Alytuje (nuotr. Alytusplius.lt )

Avarija Alytuje (nuotr. Alytusplius.lt )

1

Pranešimas apie įvykį gautas 15 val. 42 min. Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko tuomet, kai „Škoda“ automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su „Mercedes Benz“.

Kaip 16 val. 42 min. informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, „Škoda“ automobilį vairavęs 53 metų vyras neišgyveno.

„Mercedes Benz“ vairavo tokio paties amžiaus moteris. Duomenų dėl jos būklės kol kas nėra.

