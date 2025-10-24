Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gyventojai praneša apie avariją Šiauliuose: formuojasi spūstys

2025-10-24 11:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 11:47

Gyventojai penktadienį pranešė apie avariją Šiauliuose, važiuojant prekybos centro „Saulės miestas“ link.

Policija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Gyventojai penktadienį pranešė apie avariją Šiauliuose, važiuojant prekybos centro „Saulės miestas“ link.

REKLAMA
0

Feisbuko grupėje „Šaiuliai online“ penktadienį 11 val. 20 min. paskelbtas įrašas, kad Šiauliuose įvyko autobuso ir lengvojo automobilio avarija.

Anot anoniminio pranešėjo, avarija įvyko ant viaduko Tilžės g., važiuojant prekybos centro „Saulės miestas“ link.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešėjo liudijimu, autobusas įsirėžė į lengvojo automobilio galą.

Skelbiama, kad dėl avarijos formuojasi spūstys.

„Jei skubat, verčiau apvažiuokit. Blokuota antra juosta“, – rašo neprisistatęs šiaulietis. 

Apie nukentėjusiuosius duomenų kol kas nėra. Naujienų portalas tv3.lt apie avariją paklausė policijos, gavę atsakymą, straipsnį papildysime.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų