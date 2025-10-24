Gyventojai praneša apie avariją Šiauliuose: formuojasi spūstys

Feisbuko grupėje „Šaiuliai online“ penktadienį 11 val. 20 min. paskelbtas įrašas, kad Šiauliuose įvyko autobuso ir lengvojo automobilio avarija.
Anot anoniminio pranešėjo, avarija įvyko ant viaduko Tilžės g., važiuojant prekybos centro „Saulės miestas“ link.
Pranešėjo liudijimu, autobusas įsirėžė į lengvojo automobilio galą.
Skelbiama, kad dėl avarijos formuojasi spūstys.
„Jei skubat, verčiau apvažiuokit. Blokuota antra juosta“, – rašo neprisistatęs šiaulietis.
Apie nukentėjusiuosius duomenų kol kas nėra. Naujienų portalas tv3.lt apie avariją paklausė policijos, gavę atsakymą, straipsnį papildysime.
