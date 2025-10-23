Šiaulių gyvybės langelyje – vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje

Suveikus gyvybės langelio signalizacijai, personalas rado mergytę. Pagal dokumentus medikai nustatė, kad ji gimė ligoninėje, tačiau ne Šiauliuose. Mama prie dukros paliko raštelį, kuriame išreiškė viltį, kad mergytė pateks į geras rankas.
Langelyje – geriau nei lauke
„Palikta mergytė labai tvarkingai – su visais jai priklausančiais daiktais, maisteliu, šilta, automobilinėje kėdutėje, prižiūrėta. Viskas su ja yra gerai. Pirminė apžiūra atlikta, jokių grėsmių gyvybei nematome – ji mūsų gydymo įstaigoje“, – teigia Naujagimių skyriaus koordinatorė Vaida Aleksandravičienė.
Gyventojų nuomonės dėl tokių atvejų įvairios:
„Langeliai yra labai gerai. Gerai, kad palieka ten, o ne lauke.“
„Negražu, kad palikinėja vaikus, bet turbūt gyvenimas privertė.“
„Gyvybės langeliai daug geriau, nei kai vaikai randami konteineriuose. Tai labai geras dalykas, bet vis tiek gaila. Mamai reikia psichologinės pagalbos – reikia ją suprasti, kad šią akimirką jai sunku, ir tikėtis, kad kas nors padės, ji atsigaus ir galbūt atsiims vaikelį.“
Pasak medikų, priežasčių, kodėl mamos palieka naujagimius gyvybės langeliuose, yra ne viena – tai ir socialinių įgūdžių stoka, ir psichologinės problemos.
Psichologinė sveikata
Dažnai priežastimi tampa pogimdyvinė depresija, kai ką tik pagimdžiusi moteris jaučia liūdesį, apatiją ar net neviltį, ypač jei šalia nėra artimųjų, galinčių padėti ar patarti kreiptis pagalbos. Medikai stengiasi tokius simptomus pastebėti ir mamoms padėti.
„Statistiškai pogimdyvinė depresija pasireiškia 8–16 proc. moterų, tačiau mūsų ligoninėje stengiamės pamatyti pirmuosius simptomus. Visada kviečiame psichologus konsultuoti, kad pavyktų šios būklės išvengti“, – sako akušerė ginekologė Monika Stasiūnaitė.
Šiuo metu kūdikis lieka Moters ir vaiko klinikoje, kur juo rūpinsis medikai, o Vaiko teisių apsaugos tarnyba ieškos nuolatinės gyvenamosios vietos. 2020 metais šiame langelyje buvo palikti trys vaikai, o 2024-aisiais jis nebuvo pravertas nė karto. Gyvybės langelis Šiauliuose įrengtas prieš 15 metų.
„Nuo to laiko tai jau 14-asis atvejis, kai paliekamas naujagimis. Tiksliau – 12 naujagimių ir 2 šiek tiek vyresni vaikai“, – teigia Viešųjų ryšių specialistė Eva Jagminaitėnė-Kazlauskienė.
Po trijų mėnesių, jei tėvai nepersigalvoja, mažylis gali būti įvaikinamas. Per 16 metų Lietuvoje gyvybės langeliuose palikti 97 vaikai, iš jų 16 susigrąžino tėvai.
