Žmonės pasipiktinę nemokamomis gripų vakcinomis: nesupranta, kodėl jos tokios

Vilnietė Minolija į Centro polikliniką atėjo skiepytis iškart nuo dviejų ligų. Taip moteris ruošiasi kelionei į Jungtines Amerikos Valstijas.
„Nutariau išvengti nereikalingų bakterijų, virusų“, – sakė ji.
Ne visi trykšta noru pasiskiepyti
Vaizdo įrašu, kaip pasiskiepija nuo gripo, dalijasi bei savo pavyzdžiu skiepytis ragina ir europarlamentaras Vytenis Andriukaitis. Tačiau skiepytis skuba ne visi apklausti žmonės:
„Niekada nesiskiepijau. Nesergame ir nesiskiepijame.“
„Dar galvoju. Šiaip tai reikėtų, bet pas gydytoją buvau, pamiršau paklausti.“
„Gal pasiskiepysiu, žinokite. – Kodėl? – Nes teko kovidu sirgti, nelabai smagu buvo, tai nuo gripo irgi nelabai smagu būna.“
Poliklinikas jau pasiekė Ligonių kasų nupirktos senjorams, sergantiesiems lėtinėmis ligomis bei vaikams nuo dvejų iki 7 metų, medicinos studentams, nemokamos vakcinos nuo gripo. Tiesa, pamatę, kad šiemet vakcinos ne keturvalentės, o trivalentės, kai kurie pacientai ėmė piktintis.
„Eilę metų jau gamtoje nebecirkuliuoja ketvirtas komponentas gripo B padermė „Jamagata“. Ir būtų tiesiog perteklinis susiskiepijimas keturvalente vakcina“, – Centro poliklinikos gydytoja-imunoprofilaktikė Lijana Zmuidzinavičiūtė.
Užfiksuota, kiek pasiskiepijo
Per dieną Lietuvoje nuo gripo pasiskiepija apie tūkstantis žmonių. Iš viso jau pasiskiepijo apie 20 tūkst. – tai yra dukart daugiau nei šį sezoną pasiskiepijo nuo koronaviruso.
„Apie 150 atvejų per savaitę pastaruoju metu fiksuojama visos Lietuvos mastu. Tačiau kovido vis tiek fiksuojama daugiau atvejų, nors sergamumas irgi yra mažėjantis“, – aiškino Visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė.
Nuo COVID-19 šį sezoną mirė 10 žmonių.
„Visi jie priklausė rizikos grupių asmenims, turėjo lėtinių ligų ir buvo vyresni nei 65 metų asmenys, ir nepasiskiepiję“, – įvardijo Visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė.
Gripo aukų dar nėra, tačiau atsipalaiduoti, anot medikų, nereikėtų.
„Dabar dar sunku pasakyti, kaip bus, bet praeitais metais tai buvo vieni blogiausių metų – Lietuvoje, jei neklystu, 75 mirtys nuo gripo. Tai jau seniai buvo tiek daug mirčių nuo gripo“, – tikino L. Zmuidzinavičiūtė.
Šiais metais Ligonių kasos nupirko per 220 tūkst. gripo vakcinų, kurios kainavo beveik 800 tūkst. eurų.
