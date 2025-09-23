Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Šioms žmonių grupėms skiepai nuo gripo – nemokami

2025-09-23 13:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 13:45

Netrukus Lietuvoje prasidės 2025–2026 m. gripo sezonas, paprastai tunkantis nuo spalio (40-osios metų savaitės) iki kitų metų gegužės (20-osios metų savaitės). Specialistai primena, kaip reikėtų saugotis virusinių susirgimų ir kas gali pasiskiepyti nemokamai. 

Skiepai (nuotr. ELTA/A. Ufarto)

0

Šiuo laikotarpiu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai atidžiai stebi sergamumo gripu, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (COVID-19 liga) ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) hospitalizacijos rodiklius, vertina sergamumo dinamiką ir, atsižvelgdami į tai, siūlo savivaldybėms taikyti būtinas užkrečiamųjų ligų valdymo priemones, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendras sergamumas išlieka panašus į praėjusių sezonų

Įprastai sergamumo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, kurias sukelia gripo, SARS-CoV-2 ir kiti virusai, pakilimas prasideda kiekvienų metų rudenį, tad šie metai nėra išsiskiriantys – bendras sergamumas išlieka panašus į praėjusių sezonų. Praėjusią savaitę (rugsėjo 15–21 d.) bendras sergamumo rodiklis Lietuvoje siekė 1113 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Epideminis sergamumo lygis pasiektas dviejose savivaldybėse (peržengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba): Jonavos r. – 1638,9 atvejo 100 tūkst. gyv., Visagino sav. – 1501,0 atvejo 100 tūkst. gyv.

Primename, kad  visų Lietuvos apskričių ir savivaldybių sergamumo rodiklius, kurie skelbiami kiekvieną savaitę, galima rasti čia.

Rugsėjo 15–21 d. nuo COVID-19 ligos registruoti 4 mirties atvejai: asmenys priklausė 20–29 m., 50–56 m. ir 80–89 m. (2) amžiaus grupėms. Nuo gripo mirties atvejų neužregistruota.

Kas gali nemokamai pasiskiepyti nuo gripo?

Skiepijimas nuo sezoninio gripo išlieka viena ekonomiškai efektyviausių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių. Skiepai padeda ne tik išvengti sunkių ligos formų ir komplikacijų, bet ir sumažina apsilankymų pas gydytojus, prarastų darbo dienų skaičių, antibiotikų vartojimo dažnį.

Sezoninė gripo vakcina nemokamai skiriama rizikos grupėms priklausantiems gyventojams – 65 metų ir vyresniems, sergantiems lėtinėmis ligomis, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, nėščiosioms ir 2–7 metų vaikams.

Apsauga nuo COVID-19 išlieka tik ribotą laiką

Skiepijimas nuo COVID-19 ligos vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka ir nesikeičia. Užsiregistruoti skiepams nuo COVID-19 galima  per Išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistemą arba tiesiogiai kreipiantis į gydymo įstaigą, kuri yra užsakiusi COVID vakcinų. Gripo ir COVID-19 vakcinas užsakiusių gydymo įstaigų sąrašą galima rasti čia.

Skiepijimas COVID-19 vakcina labiausiai rekomenduojamas toms pačioms rizikos grupėms, kaip ir gripo vakcina.

Primename, kad gripo ir SARS-CoV-2 virusai kinta, todėl net ir persirgus šiomis ligomis ar pasiskiepijus ankstesniais metais, apsauga išlieka tik ribotą laiką. Todėl kasmetinė vakcinacija išlieka pagrindine prevencijos priemone. Imunitetas po skiepijimo susiformuoja vidutiniškai per 10–14 dienų ir paprastai trunka apie pusmetį (individualiai).

Skiepytis gripo ir COVID-19 vakcina rekomenduojamas kylant sergamumui, bet rekomenduojam ir viso sezono metu. Priklausomai nuo sergamumo situacijos, vienu metu galima skiepytis gripo ir COVID-19 vakcinomis. Skiepijimas nuo COVID-19  jau prasidėjo, o gripo vakcinos, įsigytos už valstybės lėšas rizikos grupių skiepijimui,  gydymo įstaigas turėtų pasiekti spalį.

Primenama, kad norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į savo gydymo įstaigą, kurioje esate prisirašę, o nuo COVID-19 vakcinacijos į bet kurią gydymo įstaigą, kuri turi užsakiusi šių vakcinų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
