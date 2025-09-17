Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sveikata

Vaistas gydyti COVID-19 – jau visose Lietuvos vaistinėse

2025-09-17 11:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 11:58

Nuo penktadienio visose šalies vaistinėse gyventojai galės įsigyti koronaviruso gydymui skirtą valstybės kompensuojamą vaistą „Paxlovid“, kurio sudėtyje yra nirmatrelviro ir ritonaviro, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Vaistinė. ELTA / Andrius Ufartas

Nuo penktadienio visose šalies vaistinėse gyventojai galės įsigyti koronaviruso gydymui skirtą valstybės kompensuojamą vaistą „Paxlovid“, kurio sudėtyje yra nirmatrelviro ir ritonaviro, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

REKLAMA
2

„Dėl šio pakeitimo naudą pajus ne tik pacientai, kuriems bus paprasčiau ir patogiau įsigyti vaistą nuo COVID-19 ligos, bet ir gydytojai, kurie galės jį išrašyti kaip bet kurį kitą kompensuojamąjį vaistą“, – pranešime sakė sveikatos viceministras Danielius Naumovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerija pažymi, kad pagal receptus, išrašytus iki rugsėjo 18 dienos, šį vaistą pacientai galės atsiimti iki rugsėjo 23 d. tik „Eurovaistinės“ tinklo vaistinėse.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu pagal receptus, išrašytus nuo rugsėjo 19 d., kompensuojamąjį vaistą bus galima įsigyti visose vaistinėse.

Nirmatrelviras / ritonaviras gali būti skiriamas 18 metų ir vyresniems pacientams, kuriems COVID-19 ligos simptomai prasidėjo prieš 5 paras arba vėliau, turintiems bent vieną iš progresavimo į sunkią ligą rizikos veiksnių, kaip cukrinį diabetą, nutukimą lėtinę plaučių ligą,  hipertenziją ir kt. Vaistas taip pat galės būti skiriamas 70 metų ir vyresniems pacientams, gyvenantiems slaugos ar globos įstaigose, nepriklausomai nuo gretutinių ligų.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų