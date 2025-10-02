Vairuotojus kviečia į nemokamą automobilio patikrą: pasitikrinkite kur galite tai padaryti

Jau kitą savaitę, spalio 6–10 dienomis, penkiose degalinėse Vilniaus regione specialistai tikrins svarbiausius saugumo parametrus ir teiks rekomendacijas, kaip saugiai pasitikti šaltąjį sezoną.
Pasak „Tuv Norda Lietuva“ eksperto Vladimiro Tonkich, didžiausia vairuotojų klaida – pasiruošimo žiemai atidėliojimas. „Daugelis padangas keičia tik artėjant lapkričio 10-ajai arba iškritus pirmajam sniegui. Tuomet servisai būna perpildyti, o žmonės rizikuoja savo saugumu“, – teigia V. Tonkich. Būtent rudeninė patikra leidžia laiku pastebėti problemas ir išvengti eilių.
Akcijos metu specialistai nemokamai patikrins automobilio žibintų būklę ir sureguliavimą, padangų protektoriaus gylį ir bendrą būklę, valytuvų, stiklų bei veidrodėlių būklę. Vairuotojų lauks nuo 10:00 iki 17:00 val. šiose „Circle K“ degalinėse:
Spalio 6 d. (pirmadienį) – „Circle K Tūkstantmetis“, Prūsų g. 26A, Vilnius;
Spalio 7 d. (antradienį) – „Circle K Grigiškės“, Didžiulio g. 5, Dėdeliškės;
Spalio 8 d. (trečiadienį) – „Circle K Tarandė“, Sudervės g. 2G, Avižieniai;
Spalio 9 d. (ketvirtadienį) – „Circle K Elektrėnai“, Sabališkių g. 1F, Elektrėnai;
Spalio 10 d. (penktadienį) – „Circle K Kurėnai“, Ežero g. 7, Kurėnai.
