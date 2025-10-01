Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Regitra“ skelbia – įsigaliojo naujovė: vairuotojams patiems to daryti nereikės

2025-10-01 10:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 10:37

Nuo šiol perdavus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę utilizavimui, klientams nebereikės patiems rūpintis jos sunaikinimo deklaracija ir išregistravimu. Visus reikalingus veiksmus už juos atliks transporto priemonių tvarkymo įmonės. Ši naujovė įsigaliojo nuo šių metų rugsėjo 26 d., rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nuo šiol perdavus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę utilizavimui, klientams nebereikės patiems rūpintis jos sunaikinimo deklaracija ir išregistravimu. Visus reikalingus veiksmus už juos atliks transporto priemonių tvarkymo įmonės. Ši naujovė įsigaliojo nuo šių metų rugsėjo 26 d., rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Iki šiol, perdavus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, ją išregistruoti reikėjo papildomai – atvykus į „Regitros“ padalinį arba internetu. Nuo šiol procesas tampa itin paprastas – užteks perduoti nebenaudojamą transporto priemonę atliekų tvarkytojui, kuris panaikins transporto priemonės SDK ir ji bus automatiškai išregistruota.

„Šis pokytis reiškia, kad transporto priemonių naudotojams nebereikės rūpintis, kaip ir kada pateikti sunaikinimo deklaraciją – viską už juos atliks utilizavimo įmonė. Procesas tampa patogesnis, aiškesnis ir sklandesnis, o tai ne tik mažina biurokratinę naštą, bet ir padeda užtikrinti tikslesnius duomenis apie utilizuojamas transporto priemones.

Be to, tikimės, kad tai paskatins daugiau žmonių utilizuoti nebenaudojamus automobilius ir skatins tvarumą“, – sako „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.

Gerės duomenų kokybė ir skaidrumas

Pasak specialistų, naujoji tvarka padės užtikrinti didesnį perduodamų transporto priemonių apskaitos tikslumą ir sumažins piktnaudžiavimo rizikas. Dėl aiškiai apibrėžto proceso didės tvarkytojų atsakomybė, o duomenys apie sunaikintas transporto priemones bus patikimesni.

„Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kad klientai pamiršdavo pateikti sunaikinimo deklaracijas arba nežinodavo, kad turi gauti tokį dokumentą. Dabar tokių situacijų išvengsime, nes „Regitra“, gavusi reikiamą informaciją, automatiškai išregistruos utilizuoti atiduotas transporto priemones. Tokiu būdu paprastės procedūros tiek klientui, tiek utilizavimo įmonei, o kartu turėsime patikimesnius duomenis“, – priduria R. Šostakienė.

Svarbu pasirinkti licencijuotą tvarkytoją

„Regitra“ primena, kad norint pasinaudoti šiuo supaprastintu procesu, transporto priemonę būtina perduoti licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei. Tik tokiu atveju galima būti tikram, kad visi žingsniai – nuo priėmimo iki duomenų suvedimo, bus atlikti tinkamai, o transporto priemonė bus išregistruota be papildomų veiksmų iš savininko pusės.

Visą procesą galima sklandžiai atlikti prisijungus prie www.eregitra.lt. Daugiau informacijos rasite čia: » Noriu utilizuoti transporto priemonę

