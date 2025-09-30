VMI atidarė parduotuvę: automobilių kainos prasideda nuo 909 eurų

Įžengus rudeniui, VMI jau pristatė ir veikiančią internetinę parduotuvę.
Čia gyventojai gali nusipirkti iš skolininkų, bankrutavusių įmonių ir kt. į valstybės rankas patekusius daiktus. Pavyzdžiui, transporto priemones.
Kaip galima matyti dabar veikiančioje internetinėje parduotuvėje, gyventojams siūloma nusipirkti transporto priemones iš karto arba dalyvauti e. konkurse.
Taip pat yra galimybė transporto priemones ar konfiskuotus daiktus įsigyti iš kitų įmonių, kurios yra sudariusios sutartis su VMI.
Ką galima nusipirkti dabar?
Tad šiuo metu internetinėje VMI parduotuvėje gyventojai gali rasti ne vieną parduodama automobilį.
Pavyzdžiui, šiuo metu siūloma už 2 480 eurų (su PVM) nusipirkti penktos klasės dyzelinį BMW (2006 m. gamybos) su mechanine pavarų dėže.
Tiesa, toks automobilis turi trūkumų, jie yra įvardijami ir matomi VMI internetinėje parduotuvėje.
„Transporto priemonė apžiūros metu neužsivedė įplyšusi vairuotojo sėdynė, sutrūkinėjusi kitų sėdynių oda, bagažinės dangčio, galinio kairės pusės sparno pažeista dažų danga.
Priekinių grotelių pažeista dažų danga, priekinių dešinės pusės durelių deformuota apdailos juosta, pažeistas kairės pusės veidrodėlio emalis. Pažeista korozijos bagažinės dangtis ir galinis kairės pusės sparnas. Nulūžę laikikliai priekinio bamperio, gilūs įbrėžimai galinio bamperio“, – vardijami parduodamo BMW automobilio trūkumai.
Šiuo metu gyventojai gali už 3 957 eurus nusipirkti ir 2008 m. pagamintą dyzelinį „Volkswagen Touareg“ visureigį su automatinę pavarų dėže.
Tiesa, kaip ir BMW, šis automobilis turi trūkumų.
„Transporto priemonė neužsivedė apžiūros metu. Trūksta kairės pusės priekinių vidaus durelių rankenėlės. Pažeista dažų danga: galiniai sparnai, bamperiai, kairės pusės galinės durelės. Neužsidaro dešinės pusės galinis langas. Nulūžęs dešinės pusės veidrodėlio gaubtas.
Nėra galinio bamperio kablio dangtelio. Korozijos židiniai: kairės pusės slenkstis, bagažinės dangtis, galiniai sparnai. Įskilę priekiniai posūkio žibintai ir dešinės pusės galinis žibintas“, – vardijami trūkumai.
O „Volvo“ markės automobilių gerbėjai VMI parduotuvėje taip pat gali surasti ir daugiau kaip 355 tūkst. kilometrų „įsukusį“ „Volvo V70“ automobilį, kurio kaina šiuo metu siekia 4 131 eurą.
Šiuo metu pigiausias parduodamas automobilis mokesčių inspekcijos parduotuvėje yra „Opel Astra“ automobilis. Už 2006 m. gamybos automobilį šiuo metu prašoma 909 eurų.
Tarp parduodamų automobilių galima atrasti ir daugiau kitų automobilių markių, pavyzdžiui, „Jaguar“, „Infiniti’, „Toyota“, „Škoda“ ir kt.
Gali įsigyti ir kitus daiktus
Tiesa, gyventojams mokesčių inspekcija taip pat primena, kad jie valstybei perduotą turtą (pvz., konfiskuotą) parduoda ir per tarpininkus, t.y. kitas įmones. Dalis jų siūlo įsigyti konfiskuotus dviračius, telefonu ir kt.
Naujienų portalas tv3.lt anksčiau rašė, kad speciali VMI parduotuvė turėjo pradėti veikti šių metų I pusmetį.
Vis tik vėliau VMI atstovai galutinę specialios internetinės parduotuvės pristatymo datą pavėlino.
„Valstybei perduotas transporto priemones VMI realizuoja pasitelkdama įmones, su kuriomis viešojo konkurso būdu yra sudarytos paslaugų teikimo sutartys, arba skelbdama viešąjį konkursą, jei transporto priemonės kaina yra 7 tūkst. eurų ir didesnė“, – anksčiau naujienų portalui tv3.lt komentavo VMI kancleris Dainius Jasiulis.
Tąkart jis sakė, kad informacija apie parduodamas transporto priemones, kurios buvo perduotos valstybės žinion, skelbiama tokių transporto priemonių pardavėjų svetainėse.
„Nuorodos į transporto priemonių pardavėjų svetaines, taip pat vieši transporto priemonių pardavimo konkursai skelbiami VMI svetainėje.
Siekiant efektyviau administruoti valstybei perduotų transporto priemonių pardavimo procesą bei jį centralizuoti ir tokias paslaugas padaryti kur kas patogesnes mūsų klientams, yra kuriama VMI e.parduotuvė (www.pardavimai.vmi.lt). Startavus e.parduotuvei, transporto priemones bus galima įsigyti ne tik per tarpininkus, dalyvaujant viešame e.konkurse, bet ir tiesiogiai iš VMI“, – yra sakęs D. Jasiulis.
