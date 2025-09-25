Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Regitra“ siunčia žinią: atsiras svarbi naujovė vairuotojams

2025-09-25 09:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 09:45

Nuo šiol „Regitros“ klientai dar vieną paslaugą galės užsisakyti internetu. Neišeidami iš namų, vairuotojai galės pateikti užsakymą naujoms valstybinio numerio ženklo plokštelėms, kai senosios yra sugadintos arba norisi jas atsinaujinti pagal galiojantį dizainą – su Vyčiu, rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Nauja skaitmeninė paslauga – tai dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti patogesnį ir greitesnį aptarnavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Numerio ženklų keitimo paslauga kasmet pasinaudoja apie 21 tūkst. klientų, todėl jos perkėlimas į elektroninę erdvę leis sutaupyti daug laiko ir palengvins procesą tiek gyventojams, tiek įmonės specialistams.

Įdiegus šią naujovę, užsisakyti pakaitinius numerius vietoj sugadintų bus galima tiesiog internetu, o juos atsiimti klientus kviesime į jiems patogiausią padalinį“, – sako „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.

Norėdami atsiimti numerio ženklus klientai privalės grąžinti senąsias numerių plokšteles. Naujovė leis sutaupyti laiko – į padalinį užteks atvykti vieną kartą.

Paslauga – tik įregistruotoms transporto priemonėms

Ši paslauga pritaikyta toms transporto priemonėms, kurios yra įregistruotos, o jų valstybiniai numeriai jau išduoti. Patogu tai, jog užsakymą galės pateikti ne tik transporto priemonės savininkas, bet ir jos valdytojas.

Keičiant numerius internetu turės būti keičiamos abi plokštelės, be to, vairuotojai galės pakeisti ir numerio ženklų formatą – pavyzdžiui, rinktis siauresnes plokšteles arba keturkampes, kurios pritaikytos būtent jų transporto priemonei.

„Kiekvienais metais vis didesnį dėmesį skiriame skaitmenizavimui. Šiuo metu mūsų klientai internetu gali deklaruoti nuosavybės pasikeitimą, užregistruoti Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, priskirti jai numerio ženklus, atsinaujinti vairuotojo pažymėjimą, registracijos liudijimą, užsisakyti patinkančius numerio ženklų derinius bei gauti dalį kitų paslaugų.

Mūsų prioritetas – kad klientai taupytų savo laiką, o mes gebėtume greitai ir kokybiškai teikti savo paslaugas“, – teigia R. Šostakienė.

