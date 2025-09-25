„Regitra“ siunčia žinią: atsiras svarbi naujovė vairuotojams

Nauja skaitmeninė paslauga – tai dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti patogesnį ir greitesnį aptarnavimą.
„Numerio ženklų keitimo paslauga kasmet pasinaudoja apie 21 tūkst. klientų, todėl jos perkėlimas į elektroninę erdvę leis sutaupyti daug laiko ir palengvins procesą tiek gyventojams, tiek įmonės specialistams.
Įdiegus šią naujovę, užsisakyti pakaitinius numerius vietoj sugadintų bus galima tiesiog internetu, o juos atsiimti klientus kviesime į jiems patogiausią padalinį“, – sako „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.
Norėdami atsiimti numerio ženklus klientai privalės grąžinti senąsias numerių plokšteles. Naujovė leis sutaupyti laiko – į padalinį užteks atvykti vieną kartą.
Paslauga – tik įregistruotoms transporto priemonėms
Ši paslauga pritaikyta toms transporto priemonėms, kurios yra įregistruotos, o jų valstybiniai numeriai jau išduoti. Patogu tai, jog užsakymą galės pateikti ne tik transporto priemonės savininkas, bet ir jos valdytojas.
Keičiant numerius internetu turės būti keičiamos abi plokštelės, be to, vairuotojai galės pakeisti ir numerio ženklų formatą – pavyzdžiui, rinktis siauresnes plokšteles arba keturkampes, kurios pritaikytos būtent jų transporto priemonei.
„Kiekvienais metais vis didesnį dėmesį skiriame skaitmenizavimui. Šiuo metu mūsų klientai internetu gali deklaruoti nuosavybės pasikeitimą, užregistruoti Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, priskirti jai numerio ženklus, atsinaujinti vairuotojo pažymėjimą, registracijos liudijimą, užsisakyti patinkančius numerio ženklų derinius bei gauti dalį kitų paslaugų.
Mūsų prioritetas – kad klientai taupytų savo laiką, o mes gebėtume greitai ir kokybiškai teikti savo paslaugas“, – teigia R. Šostakienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!