TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Regitra“ įspėja: tai būtina padaryti per 1 mėnesį

2025-08-22 19:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 19:13

Tradiciškai vasara laikoma vestuvių sezonu. Nors šilti orai šiemet ir nelepino, jaunųjų tai nesustabdė, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tradiciškai vasara laikoma vestuvių sezonu. Nors šilti orai šiemet ir nelepino, jaunųjų tai nesustabdė, rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Tai rodo ir „Regitros“ duomenys. Daugiausiai prašymų atnaujinti vairuotojo pažymėjimą dėl pasikeitusių duomenų, pavyzdžiui, pavardės, gaunama būtent vasaros mėnesiais – vidutiniškai apie 4000.

Keičiantiems pavardę – priminimas apie vairuotojo pažymėjimą

Šį pavasarį „Regitra“ pradėjo bendradarbiavimą su Migracijos departamentu ir sukūrė palengvinimą visiems jaunavedžiams ar kitiems vairuotojams, kurie nori pasikeisti pažymėjimą dėl naujo vardo ar pavardės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasikeitus asmens duomenims, atnaujinti vairuotojo pažymėjimą būtina per vieną mėnesį.

„Stengiamės žengti koja kojon su naujovėmis ir kaip įmanoma lengvinti mūsų klientų kasdienybę. Šiuo atveju, norime informuoti vairuotojus apie reikiamas paslaugas dar prieš jiems apie tai pagalvojant.

Dabar užsisakę asmens dokumentą dėl duomenų keitimo, automatiškai gausite migracijos informacinės sistemos MIGRIS priminimą pasikeisti vairuotojo pažymėjimą ir registracijos liudijimą.

Kviečiame nedelsti ir pasirūpinti tvarkingais dokumentais, kad galėtumėte ramiai mėgautis jau greit ateinančiu rudens sezonu be papildomų rūpesčių“, – sako „Regitros“ paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.

Pasikeisti dokumentus galima ir internetu

Pasikeitus asmeniniams duomenims, „Regitra“ primena peržiūrėti ir kitus savo turimus dokumentus: transporto priemonės liudijimą, tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo kvalifikacijos kortelę ir juos atnaujinti.

Tai padaryti galima ne tik „Regitros“ padaliniuose, bet ir internetu. Jūsų užsisakytas dokumentas atkeliaus tiesiai į jūsų namus arba pasirinktą siuntų terminalą.

„Siekiame, kad klientams mūsų paslaugos būtų kuo paprastesnės, tad užsisakyti naują vairuotojo pažymėjimą galite net būdami po vestuvinėje kelionėje.

Intensyviai dirbame ir po truputį perkeliame vis daugiau paslaugų į savitarnos portalą eregitra.lt. Tikimės, kad ateityje į „Regitros“ padalinį teks važiuoti tik išskirtiniais atvejais“, – sako T. Paliulis.

Per metus apie 33 tūkstančius vairuotojų atnaujina dokumentus dėl pasikeitusių asmens duomenų.

Visą išsamią informaciją apie vairuotojo pažymėjimų užsakymą ar keitimą rasite „Regitros“ interneto svetainėje čia.

