Vairuotojai mokės daugiau? Atvėrė nemalonią realybę keliuose

Prasidėjus rugsėjui, pagrindinėse didžiųjų miestų sankryžose nusidriekė spūstys.
Tiesa, dar didesnio piko, kaip sako dalis specialistų, galima tikėtis jau mažiau kaip po mėnesio.
Tačiau spūstys – ne tik nepatogumas vairuotojams. Dalis specialistų sako, kad dėl to nukenčia ir būsimieji vairuotojai, kurie dėl spūsčių negali produktyviai išnaudoti praktiniam vairavimui skirto laiko ir taip įgyti dar daugiau įgūdžių.
Ar tai reiškia, kad būsimi arba esami vairuotojai, norintys įgyti teisę vairuoti, turės vis dažniau ir dažniau išsipirkti papildomus vairavimo mokymus, kad praktikos egzaminą „Regitroje“ išlaikytų be didesnio vargo?
Kenčia mokymo kokybė, trūksta draugiškumo kelyje
Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova pasakojo, kad dėl spūsčių miestuose būsimų vairuotojų mokymo kokybė neabejotinai nukenčia.
O mažiau patirties gali sukaupti tie, kurie mokosi vairuoti automobilį ne su automatine pavarų deže.
„Spūstyse kartu su mokiniais praleidžiame labai daug laiko ir galima sakyti, kad nieko neišmokstame. Žinoma, tie, kurie mokosi vairuoti automobilį su mechanine pavarų dėže, dar galima įgyti praktikos, kaip reikia pajudėti iš vietos, sustoti.
Tačiau tiems, kurie vairuoja automobilį su automatine pavarų dėže, tai tuščiai leidžiamas laikas. Tenka pasakoti teorines žinias, paaiškinti, koks eismo ritmas vyksta spūsčių metu, kaip reikia tolerantiškai elgtis“, – sakė O. Židovlenkova.
O tolerantiškumo, kaip sako vairavimo instruktorė, iš tiesų nemenka dalis gyventojų kelyje vis dar neparodo. Pasak jos, dauguma vairuotojų šiais laikais yra „suagresyvėję, pikti“.
„Kartais pamirštamas paprastas draugiškumas, kai vairuotojus reikia kur nors užleisti kelyje. Kiekvienas gali prisidėti prie tos taikos kelyje.
Be to, reikėtų neužmiršti užleisti ir visuomeninio transporto, kuris išvažiuoja iš stotelės. Nes juk kodėl tas autobusas dažnai vėluoja pagal grafiką? Todėl, kad nebuvo leidžiama išvažiuoti iš stotelės.
Tokiu atveju vairuotojas užtrunką minutę vienur, minutę kitur ir galiausiai jis atsilieka nuo grafiko“, – dėmesį atkreipė pašnekovė.
O. Židovlenkova neslepia, kad sumaišties kelyje įneša ne tik kai kurie Lietuvos vairuotojai, bet ir atvykėliai iš kitų valstybių.
„Anksčiau tarsi galėjau sakyti, kad vairavimo kultūra gerėja, bet pastaruoju metu matau kitokią tendenciją – vis kažkas kažką nori paauklėti kelyje, paaiškinti, gyvena kažkokiomis išgalvotomis taisyklėmis.
Galbūt tai lemia ir geopolitinė ir politinė padėtis, ta nežinomybė, o prie to prisideda dar ir skubėjimas, kai visi nori kažkur suspėti“, – pasakojo vairavimo instruktorė.
Savo automobilį įsigyti verčia suprastėjusi paslaugų kokybė?
Pašnekovė pasakoja, kad dabartinė eismo situacija sostinė, o ir teikiamos kai kurios paslaugos kelia pagrįstų klausimų dėl kokybės.
„Labai dažnai iš savo mokinių girdžiu priežastį, kodėl jie nori pradėti vairuoti patys. Pirmas dalykas, kas yra įvardijama – tai pasikeitusi vežėjų kokybė, t.y. įdarbinta daug kitataučių.
„Ne visuomet jie moka gerai važiuoti. Pavyzdžiui, labai dažnai galima matyti, kaip jie apsisukinėja neleistinose vietose“, – kalbėjo ji.
Gali laukti dar didesnės spūstys
Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Eismo valdymo centro vadovas Aleksej Apanovič taip pat yra komentavęs, kad sostinėje, kaip ir daugelyje kitų didmiesčių, spūsčių problema yra pastebima.
„Transporto priemonių kiekis miesto gatvėse didėja. Tos gatvėse nėra guminės, bandome taikyti inovatyvias priemones ir savo eismo valdymo sistemą tobuliname.
Galbūt pasikeitus žmonių keliavimo būdams, galvoju, kad tos spūstys vis dėlto turėtų kažkiek mažėti“, – kalbėjo pašnekovas.
Rugsėjis, pasak A. Apanovič, yra pirmas mėnuo po vasaros, kai žmonės gatvėse išvysta primirštas spūstis.
„Didesnė spūsčių trukmė pasiekia spalio, lapkričio mėnesiais, kai prasideda artėjančios žiemos laikotarpis.
<...> Vidutiniškai skaičiuojame, kad papildomai kiekvieno vairuotojai ar keleivio kelionės trukmė spūstyse rytinio ir vakarinio piko metu papildomai padidėja nuo 15 iki 50 minučių. Aišku, tai priklauso nuo skirtingo gatvių intensyvumo“, – pasakojo A. Apanovič.
