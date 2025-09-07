Nuo kitų metų – pokyčiai vairuotojams dėl techninės apžiūros: štai kam nebeleis parduoti automobilių

Portalas tv3.lt apžvelgia, kokie pasikeitimai vairuotojams jau pradėjo galioti ir kokių naujų reikalavimų dar reikėtų laukti artimiausiu metu.
Nebebus galima parduoti automobilių be techninės apžiūros
Artėjant 2026 m. vairuotojams ir automobilių pardavėjams irgi įsigalios naujos taisyklės. Viena tokių – nebegalėjimas parduoti automobilio, kuriuo eksploatuoti negalima.
Tokia prievolė atsiras pagal naują ES senų transporto priemonių reglamentą (angl. ELV – End-of-Life Vehicles), kuriam 2025 m. birželio 17 d. pritarė ES Aplinkos ministrų taryba.
Tad nuo 2026 metų naudotų automobilių pardavėjams visoje Europos Sąjungoje teks įrodyti, kad jų parduodami automobiliai (ar bet kuri kita transporto priemonė) yra tinkama eksploatuoti.
Nuo šiol kiekvieną kartą pasikeitus automobilio savininkui – tiek šalies viduje, tiek jį eksportuojant – privaloma pateikti vieną iš dviejų dokumentų: galiojančią techninės apžiūros pažymą arba nepriklausomo transporto priemonių eksperto išvadą.
Jei tokio dokumento nėra, nei registracijos, nei eksporto procedūros negalės būti vykdomos. Vienintelė išimtis taikoma tik privatiems sandoriams, vykdomiems be komercinės veiklos požymių.
Su suklastota rida techninės apžiūros rezultatai bus neigiami
Nuo 2025 m. liepos 7 dienos įsigaliojo reglamentas, kad automobiliai su suklastotais ridos duomenimis nebegalės gauti teigiamos techninės apžiūros išvados. Tokiais automobiliais dalyvauti eisme nebus galima.
Tvarkos pakeitimą, kad automobiliai su suklastota rida būtų vertinami, kaip turintys didelį trūkumą ir negalėtų praeiti techninės apžiūros, dar prieš 2 metus pasiūlė Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), teigta pranešime žiniasklaidai.
Tuomet teigta, kad taip bus bandoma pažaboti ridos klastotojus. Vis tik dažniausiai, dėl nesąžiningų perpardavinėtojų veiklos nukenčia eiliniai vairuotojai, kurie, neretai, tik techninės apžiūros metu sužino, kad automobilio rida buvo koreguota.
Apibrėžta greičio matuoklių įrengimo tvarka
Dar vasara buvo priimtos saugaus eismo automobilių keliais pataisos, kuriomis nustatyta greičio matuoklių įrengimo tvarka.
Iki to laiko už visą procesą buvo atsakinga „Via Lietuva“, tačiau dabar įstatyme numatyta, kad stacionaraus greičio matuoklių įrengimo ir eksploatavimo keliuose tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, o greičio matuoklius įrengia kelio valdytojas.
Be to, naujame reglamente taip pat nustatyta, kad prieš visus įrengtus ir eksploatuojamus greičio matuoklius turi būti pastatyti kelio ženklai, informuojantys apie vykdomą greičio kontrolę, bei ženklai, nurodantys ten leistiną greitį.
Įstatymas taip pat numato, kad tos stacionariosios eismo priežiūros priemonės, kurios fiksuoja kitus duomenis, išskyrus greitį, privalo būti pažymėtos skirtingais kelio ženklais.
Greičio matuokliai keliuose įrengiami siekiant užtikrinti eismo saugumą, įvertinus kelio ar jo ruožo eismo saugumo padėtį, eismo įvykių, kilusių viršijus nustatytą greitį, aplinkybes, nustatyto greičio viršijimo atvejų mastą, eismo intensyvumą, eismo organizavimą ir kitus eismo saugumo požiūriu svarbius veiksnius ar rizikas. Greičio matuoklius keliuose įrengia kelio valdytojas.
Vidutinio greičio matuokliai veiks kelių ruožuose, kuriuose per pastaruosius ketverius metus įvyko bent keturi įskaitiniai eismo įvykiai, iš jų mažiausiai du – dėl greičio viršijimo ar saugaus greičio nepasirinkimo.
Jeigu būtų nustatoma, kad eismo įvykiai tam tikrame kelio ruože koncentruojasi tik vienoje jo dalyje, o likusioje dalyje jų nefiksuota, šis ruožas būtų trumpinamas, o ruožo pradžia arba pabaiga nustatoma ties artimiausia sankryža.
Tuo metu momentinio greičio matuokliai pirmiausia veiks vadinamosiose „juodosiose dėmėse“, avaringose vietose, per gyvenvietes einančių kelių ruožuose prie socialiai jautrių vietų – mokyklų, žaidimo aikštelių, prekybos centrų bei vietose, kur per dvejus metus 250 metrų kelio ruože įvyko ne mažiau kaip du įskaitiniai eismo įvykiai.
Pabrango vairuotojo pažymėjimai
Nuo rugpjūčio 20 d. norintieji pasikeisti savo vairuotojo pažymėjimus tai turės padaryti už šiek tiek didesnę kainą nei buvo įpratę anksčiau.
Nuo šiol bendra tvarka išduodamas vairuotojo pažymėjimas kainuos 17,15 Eur vietoj buvusių 14,19 Eur, o vairuotojo kvalifikacinės kortelės išdavimas – 18,25 Eur vietoj 17,33 Eur. Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas atpigs – jo kaina mažėja nuo 8 Eur iki 5,65 Eur.
„Regitra” suteikia galimybę klientams vairuotojo pažymėjimą užsisakyti ne tik bendra tvarka t.y. per 15 darbo dienų, tačiau esant poreikiui paslaugą gauti greičiau – per 1 arba 5 darbo dienas.
Klientai vairuotojo pažymėjimą gali užsisakyti dviem būdais: atvykę į jiems patogų „Regitros” padalinį visoje Lietuvoje arba tiesiog internetu. Skaitmeninėmis paslaugomis gali pasinaudoti visi, kurie turi galiojančią medicininę pažymą ir ne senesnę nei 5 metų nuotrauką Gyventojų registre (gamintas asmens dokumentas arba vairuotojo pažymėjimas).
Klientų patogumui pagamintas vairuotojo pažymėjimas gali būti pristatytas į namus arba į artimiausią siuntų terminalą.
Vairavimo egzaminas be rusų kalbos
Nuo 2026 m. įsigalios ir nauja tvarka, laikant vairavimo egzaminą. Ją dar prieš keletą metų priėmė buvusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, kuri pasirašė įsakymą, kad vairavimo egzaminus Lietuvoje bus galima laikyti tik lietuvių arba kitomis oficialiomis ES kalbomis.
Juo siekiama skatinti valstybinės kalbos vartojimą, stiprinti užsieniečių integraciją į visuomeninį gyvenimą bei užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis.
Tiesa, ši tvarka turėjo įsigalioti dar 2025 m. pradžioje, tačiau šiuo metu laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius nukėlė draudimą iki 2026 m.
Tokį sprendimą priėmęs V. Kondratovičius argumentavo, kad sprendimas drausti vairavimo egzaminą laikyti rusų kalba nebuvo iki galo suderintas su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais.
„Dialogo aiškumą ir protingojo termino pasiruošti pasigedo ir socialiniai partneriai. <...>Todėl manome, kad vieneri metai, tai pakankamai objektyvus ir racionalus laikotarpis prisitaikyti prie naujo teisinio reguliavimo ir „Regitrai“ ir kitoms suinteresuotoms šalims – transporto sektoriui, vairavimo mokykloms bei trečiųjų šalių piliečiams“, – anksčiau tvirtino V. Kondratovičius.
Jis taip pat pridėjo, kad priimant sprendimą dalyvavo ir kitų ministerijų – Susisiekimo ministerijos ir Ekonomikos bei inovacijų ministerijos atstovai.
„Visi pažymėjo, kad tas procesas, kuris įvyko iki šiol buvo pakankamai skubotas ir reikalauja būtent tos peržiūros. Tuo pagrindu ir buvo priimtas sprendimas“, – aiškino VRM ministras.
Be to, tuomet V. Kondratovičius pridėjo, kad diskutuota ir dėl to, jog, laikant vairavimo egzaminą būtų, ta daryti būtų galima ukrainiečių ir lenkų kalbomis.
