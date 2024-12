Kondratovičius apie nukeltą draudimą vairavimo egzaminą laikyti rusų kalba: „Procesas buvo pakankamai skubotas“

V. Kondratovičius spaudos konferencijoje teigia pritariantis, kad vairavimo egzaminas būtų laikomas tik tai lietuvių kalba arba kita oficialia Europos sąjungos kalba, o asmenims, nemokantiems šių kalbų galima egzaminą laikyti su vertėjo pagalba.

VRM ministras tvirtina, kad sprendimas drausti vairavimo egzaminą laikyti rusų kalba nebuvo iki galo suderintas su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais.

„Dialogo aiškumą ir protingojo termino pasiruošti pasigedo ir socialiniai partneriai. <...>Todėl manome, kad vieneri metai, tai pakankamai objektyvus ir racionalus laikotarpis prisitaikyti prie naujo teisinio reguliavimo ir „Regitrai“ ir kitoms suinteresuotoms šalims – transporto sektoriui, vairavimo mokykloms bei trečiųjų šalių piliečiams“, – spaudos konferencijoje tvirtino V. Kondratovičius.

V. Kondratovičius teigta, kad priimant sprendimą dalyvavo ir kitų ministerijų – Susisiekimo ministerijos ir Ekonomikos bei inovacijų ministerijos atstovai.

„Visi pažymėjo, kad tas procesas, kuris įvyko iki šiol buvo pakankamai skubotas ir reikalauja būtent tos peržiūros. Tuo pagrindu ir buvo priimtas sprendimas“, – aiškino VRM ministras.

Be to, ministras pridėjo, kad diskutuota ir dėl to, jog, laikant vairavimo egzaminą būtų, ta daryti būtų galima ukrainiečių ir lenkų kalbomis.

AB „Regitra“ direktorius Vaidas Dominauskas tvirtino, kad nukelti draudimą vairavimo egzaminą laikyti rusų kalba taip pat svarbus dėl to, kadangi reikia suteikti galimybę ir laiko klientams prisitaikyti prie pasikeitimų.

„Dalis klientų jau yra užsiregistravę į egzaminus kitų metų pradžioje (rusų kalba – tv3.lt). Todėl yra labai svarbu, kad būsimų vairuotojų patirtys būtų kaip galima geresnės. Kita, ką svarbu paminėti, šiame procese dalyvauja eilė organizacijų. Visų pirma, kalbame apie vairavimo mokyklas, kurioms reikia, iš tiesų, skirti dėmesio ir adaptuoti savo mokymo programas ir išversti į kitas kalbas, kad tinkamai parengti mokymo procesą. Lygiai taip pat kalbame apie vežėjus, kurie turi rinktis būsimų jų darbuotojo šalis, iš kur jie galėtų pritraukti ir pakviesti prisijungti“, – spaudos konferencijoje aiškino V. Dominauskas.

Be to, paklaustas ar šie procesai anksčiau nebuvo derinti su buvusia VRM ministre Agne Bilotaite, „Regitros“ direktorius teigė, kad sprendime „Regitra“ dalyvavo, kaip „viena iš dalyvių“, o diskusijų ir opcijų buvo ne vienas.

„Visada mes įgyvendiname tai, kokia yra bendroji pozicija. Ir mūsų užduotis, iš tikro yra užtikrinti ir įgyvendinti sprendimus. Mes apteikėme nuomonę, pateikėme visą būtinąją statistiką ir atlikome visus būtinuosius, pagal savo kompetenciją, veiksmus“, – tvirtino „Regitros“ direktorius.

„Paskutinis sprendimas buvo priimtas be derinimo su Susisiekimo ministerija. Tai šito sutikimo nebuvo, tai greičiausiai šitoje vietoje nebuvo sutarimo arba aiškaus plano ir buvo vienasmenis galbūt toks sprendimas tvirtinti tą tvarką. bet manau, kad šitoje vietoje būtinas dviejų ministerijų labai sklandus bendradarbiavimas. Todėl, kad visi tokie sprendimai, kurie gali turėti labai skaudžių pasekmių, ypač keliuose“, – pridėjo V. Kondratovičius.

Tiesa, VRM ministras pridėjo, kad kol kas konkrečių sprendimų, kaip lietuvių kalbos piliečiai iš trečiųjų šalių mokytųsi lietuvių kalbos arba kitas kalbas, kurios yra numatytos laikant vairavimo egzaminą, kol kas nėra.

„Mano žiniomis, yra tokie papildomi kursai, bet jų galbūt nepakanka. Gal aš iki galo nežinau, neturiu skaičių, bet esu kalbėjęs su žmonėmis, jie sako, kad yra rezervuota ukrainiečiams natūraliai pagal programą daug vietų. Kitų šalių piliečiai, kurie turi leidimą Lietuvoje gyventi laikinai arba nuolatos, ne visada prieina prie tų kursų, nors ir norėtų“, – pažymėjo V. Kondratovičius.

Penktadienį vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pasirašė įsakymą, kuriuo nukėlė draudimo laikyti vairavimo egzaminus rusų kalba įgyvendinimą iki 2026 m. sausio 1 d., paskelbė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Anot VRM, tokiu būdu bendrovė „Regitra“ ir suinteresuotos šalys turės metus laiko pasirengti vairavimo egzaminų laikymui valstybine lietuvių arba oficialiomis Europos Sąjungos (ES) kalbomis.

„Sprendimo įgyvendinimui būtinas ilgesnis pasirengimo laikotarpis, gilesnės diskusijos – tai pabrėžia ir visos suinteresuotos šalys. Mūsų tikslas – kokybiškai pasiruošti naujai vairavimo egzaminų tvarkai“, – VRM pranešime cituojamas ministras V. Kondratovičius.

Ministro įsakymu numatoma, kad nuo 2026 m. vairavimo egzamino teorinę dalį bus galima laikyti lietuvių arba kita ES oficialia kalba. Praktiniame egzamine asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, bus leidžiama dalyvauti kartu su vertėju.

Tuometinė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė gruodžio pradžioje pasirašė įsakymą, numatantį, kad nuo 2025 m. sausio 1 d. vairavimo egzaminus Lietuvoje bus galima laikyti tik lietuvių arba kitomis oficialiomis ES kalbomis. Juo siekiama skatinti valstybinės kalbos vartojimą, stiprinti užsieniečių integraciją į visuomeninį gyvenimą bei užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis.

Pasak A. Bilotaitės, įsakymas buvo parengtas išanalizavus situaciją, kuri parodė, kad laikančiųjų vairavimo egzaminus rusų kalba tik daugėja.

Bendrovės „Regitra“ duomenimis, pernai teorijos vairavimo egzaminai rusų kalba buvo laikyti 10 381 kartą. Šiemet per 11 mėn. – 11 560 kartų. Tai sudaro 9 proc. visų šiais metais laikytų egzaminų. Anglų kalba šiemet per 11 mėn. teorijos egzaminai buvo laikyti 3187 kartus, o tai sudaro beveik 3 proc. egzaminų.