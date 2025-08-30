Išbandė populiariausią kinų automobilio „BYD“ modelį: „Nenatūralus ir šiek tiek vėluojantis“

„BYD“ yra didžiausias pasaulyje elektrifikuotų automobilių gamintojas, aplenkęs „Tesla“. Laidoje testuojamas modelis yra populiariausias iš visų „BYD“ automobilių, esančių Lietuvoje – „SEALION 7“ – didelis, prašmatnus, SUV kupė formomis. Tai vienas brangiausių šio automobilio modelių, kurio kaina prasideda nuo 47 tūkstančių eurų ir kyla iki 57 tūkstančių, tačiau, nepaisant kainos, siūlo daug.
Jau bandyta brangiausia „Excellence“ versija turi du 390 kW pasiekiančius elektros motorus, kurie dičkiui leidžia iki 100 kilometrų per valandą (km/h) įsibėgėti per 4,5 sekundės. Gamintojas nurodo, kad 91 kWh baterija leidžia nuvažiuoti virš 500 km, tačiau realiai labiau tikėtinas apie 400 km nuotolis.
Modelio dizainas, kaip ir būdinga autopramonės naujokams iš Kinijos, neturi nieko išskirtinio, bet atrodo solidžiai. Įsėdę į saloną taip pat galite pasijusti tarsi „premium“ klasės automobilyje – tai tylus, erdvus, ergonomiškas, padabintas puikiomis medžiagomis ir, žinoma, stebinantis technologijomis automobilis.
„Kiekvienas save gerbiantis kinų gamintojas turi turėti funkciją, kuri suteikia „oho, geras“ įspūdį, o „BYD“ yra tikrai save gerbiantis gamintojas, tai jis sugalvojo tokį dalyką, kaip pasukamą ekraną.
Nežinau, kam tai reikalinga. Bandžiau pasivažinėti su vertikaliai pasuktu ekranu ir nepatiko – nematau tam poreikio, nes jo viršus užstoja dalį kelio ir užduočių juosta gana siaura“, – komentavo laidos vedėjas Egidijus Babelis.
Technologijų prasme, viskas „BYD“ automobilyje yra gerai – geriau, nei pas europiečius. Programinė įranga labiau atitinka „Teslos“ funkcijas nei senųjų gamintojų, bet priešingai nei „Tesla“, „BYD“ turi ir nemažai mygtukų, kas yra riebus pliusas ergonomikai.
Vis tik geriausia – ne priekyje
„Mane labiausiai nustebino galas. Čia yra tiek vietos ir tokios patogios sėdynės, kad „Škodos“ tyliai rūko kamputyje. Kojoms vietos neįtikėtinai daug ir dar pėdas galima pakišti po priekinėmis sėdynėmis.
Sėdynės minkštos, geros ir maloniai atloštos, galvos atlošai taip pat puikioje pozicijoje. Be to, medžiagos taip pat puikios. Dažnai pas Europos ir ypač pas prancūzų gamintojus būna problema, kad priekyje apdaila graži, o gale pataupo. Čia – ne.
Ir jeigu galvojate, kad „BYD“, atstumdami galines sėdynes atgal, paaukojo bagažinės erdvę, tai taip pat klystate, ji taip pat didelė ir visiškai normali. Ir jeigu ką, po manimi, dar yra taip pat nemaža daiktadėžė laidams ar kitiems dalykams“, – pasakojo E. Babelis.
Tai gerokai didesnis automobilis už, pavyzdžiui, „Volkswagen I.D.4“. „BYD SEALION 7“ ilgis išsitęsia toliau – 0,4 ir 0,8 metro.
„Taip pat priekyje yra didelė daiktadėžė laidams ir kitiems rakandams. Ir ką ten europiečių gamintojai sako apie dedikuotas platformas elektromobiliams? Kodėl jie turi tokius priekius ir nieko čia viduje?“ – retorinį klausimą uždavė vedėjas.
Nepagailėjo kritikos
Kol kas viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Tačiau pradėjus važiuoti, iš maišo pradeda lysti ylos.
„Vienas bene keisčiausias dalykas šiame automobilyje yra akseleratoriaus pedalas – nenatūralus ir šiek tiek vėluojantis. Įvažiavau į užmiestį, kur leidžiama 90 km/h, važiuoju 50 km/h greičiu ir nuspausiu akseleratorių iki dugno.
Pagreitėjau iki 89 km/h, atleidau akseleratorių, bet automobilis dar nesustojo greitėti. Jis dar 0,5 sekundės greitėjo iki 92–93 km/h ir tada pradėjo lėtėti. Tiek paspaudus šiek tiek suvėluoja 0,5 sekundės, tiek ir atleidus. Labai neįprasta ir nejauku“, – teigė jis.
Galima manyti, kad „BYD“ bandė sukurti prabangaus važiavimo jausmą. Automobilis išties nestokoja solidumo, komponentai atrodo geri, bet jų kalibravimas – ne itin vykęs.
„Automobilis skaito ir perduoda garsus iš važiuoklės ir netgi pojūčių į kėbulą ir sėdynę apie kiekvieną kelio nelygumą. Atrodo, kad tai labai standus automobilis, kuris turėtų būti link sportiškumo, bet privažiavus didesnius kalnelius, pradeda siūbuoti ir iki galo nesupranti, kaip viskas veikia. Šiek tiek primena rėminius visureigius.
Įsivaizduoju, jeigu „Bentley“ pagamintų rėminį pikapą, jis turėtų važiuoti kažkaip taip. Taigi, nieko kritiško ar blogo, automobilis gana komfortiškas, tačiau neišspręstas, nėra taip gerai subalansuotas, kaip tą moka padaryti 100 metų veikiantys Europos automobilių gamintojai“, – tvirtino E. Babelis.
Taigi, kinų gigantas išties turi ką pasiūlyti. Technologijų prasme jis „perspjauna“ senuosius gamintojus, medžiagų kokybe ir salono išdirbimu „šoka aukščiau bambos“. Tačiau Vakarų pasaulio gamintojai dar turi kozerių rankoje – subalansuotas važiavimo savybes.
