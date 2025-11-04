 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Keliauk, Ragauk, Atrask

Indiški prieskoniai, kurie pagyvina ir keičia patiekalus – atraskite juos savo virtuvėje

2025-11-04 10:58
Indija – viena iš tų šalių, kur maistas yra daugiau, nei tik maistas. Sakoma, kad kiekvienas patiekalas čia turi savo istoriją, o prieskoniai – tai būdas ją papasakoti.

Indija – viena iš tų šalių, kur maistas yra daugiau, nei tik maistas. Sakoma, kad kiekvienas patiekalas čia turi savo istoriją, o prieskoniai – tai būdas ją papasakoti.

Kiekvienas regionas turi savo skonį ir mėgstamus prieskonių derinius, tačiau visus juos jungia viena bendra vertybė – meilė prieskoniams.

Populiariausi prieskoniai Indijoje

Indų virtuvėje prieskoniai naudojami beveik kiekviename patiekale. Jie suteikia ne tik skonį, bet ir spalvą bei aromatą. Štai populiariausi:

  • Ciberžolė – suteikia patiekalams šiltą geltoną atspalvį ir švelnų žemišką skonį. Ji vertinama ir dėl sveikatinančių savybių.
  • Kardamonas – saldus ir aromatingas, dažnai naudojamas tiek karštuose gėrimuose, tiek desertuose.
  • Kuminai (cumin) – vienas svarbiausių curry mišinių komponentų, suteikia patiekalams dūminį ir šiek tiek riešutinį skonį.
  • Gvazdikėliai ir cinamonas – prieskoniai, kurie suteikia patiekalams šilumos ir gylio, ypač troškiniuose bei masalos mišiniuose.
  • Garam Masala – populiariausias indiškas prieskonių mišinys. Jame dažniausiai dera kardamonas, cinamonas, pipirai, gvazdikėliai ir muskatas.

Kaip prieskoniai „atgyja“

Indų virtuvėje prieskoniai retai naudojami vieni. Jie maišomi, derinami, trumpai pakepinami karštame aliejuje, kad išlaisvintų aromatą. Būtent taip gimsta daugelis patiekalų – nuo chana masala (avinžirnių troškinio) iki garsiojo butter chicken. Šių patiekalų skonis priklauso būtent nuo tinkamo prieskonių balanso.

Nuo Indijos iki mūsų virtuvės

Indiški patiekalai gali atrodyti sudėtingi, tačiau iš tiesų juos galima pagaminti labai paprastai. Pavyzdžiui, vištienos „Tikka Masala“: pakepkite vištienos gabalėlius, įdėkite svogūno, česnako, „Santa Maria Tikka Masala“ kepimo padažo, šiek tiek grietinėlės ar kokosų pieno – ir vos per 20 minučių turėsite kvapnų, švelniai aštrų patiekalą, kuris kvepia Indija.

Tiems, kas nori paįvairinti skonius, verta išbandyti ir kitus indiškus Santa Maria prieskonius: švelnesnį „Korma“, sodrų „Madras Curry“, universalią „Garam Masala“ ar aitrų „Tandoori Chicken“. Jie leidžia paprastai atrasti Indijos virtuvės autentiškumą, net jei neturite visos lentynos skirtingų prieskonių.

Gairės:
santa maria
prieskoniai
indiška virtuvė

